Сохранился как новенький: в средневековом туалете археологи обнаружили уникальный блокнот

В бывшей уборной археологи обнаружили средневековую записную книжку. Находка, изготовленная из кожи, дерева и воска, может дать новые сведения о повседневной жизни в XIII и XIV веках.

Во время раскопок средневековых уборных в немецком городе Падерборн археологи обнаружили хорошо сохранившуюся записную книжку. Об этом сообщает Euronews.

Возраст предмета составляет около 700-800 лет. Блокнот имеет размеры 10 на 7,5 сантиметров и состоит из деревянных табличек, покрытых воском и защищенных кожаным чехлом с тиснеными изображениями геральдических лилий.

Тетрадь состоит из десяти страниц, восемь из которых написаны с обеих сторон. По мнению археологов, текст написан на латыни и, по всей видимости, одной рукой.

В средние века заметки выцарапывали на восковом слое с помощью стилуса, а затем стирали их и перезаписывали.

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Записная книжка Фото: из открытых источников

"Туалеты часто являются чрезвычайно продуктивными местами для археологов", — прокомментировала находку представитель археологической ассоциации Барбара Рюшофф-Парцингер.

В средневековье центр Падерборна был населен преимущественно состоятельными гражданами и купцами, то есть представителями общества, умевшими читать и писать.

На месте раскопок Фото: из открытых источников

Еще одним свидетельством социального статуса пользователей туалетов является наличие обрезков шелковой ткани, которые, возможно, использовались в качестве туалетной бумаги.

Парадоксальным образом удивительная сохранность записной книжки объясняется местом, где она была выброшена. Герметичная, влажная и лишенная кислорода среда туалета препятствовала разложению органических материалов. Даже сумка, в которой хранился блокнот, хорошо сохранилась и выглядит почти как современная.

Чехол, в котором была записная книжка

Внутренние страницы были плотно прижаты друг к другу, защищая восковые слои от грязи и деформации, поэтому текст остается легко читаемым.

Единственным неудобством реставраторы считают специфический неприятный запах, который впитал в себя блокнот за столетия, проведенные в содержимом туалета.

Предполагается, что реставрационные работы займут до года. В настоящее время исследователи изучают материалы объекта, включая воск, возможные компоненты смолы, пигменты и типы использованной древесины. До завершения анализов органические компоненты будут храниться в дистиллированной воде.

После анализа исследователи планируют расшифровать содержание записок.

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