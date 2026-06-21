Зберігся як новий: у середньовічному туалеті археологи виявили унікальний блокнот

У колишній вбиральні археологи виявили середньовічний записник. Ця знахідка, виготовлена зі шкіри, дерева та воску, може надати нові відомості про повсякденне життя у XIII та XIV століттях.

Під час розкопок середньовічних вбиралень у німецькому місті Падерборн археологи виявили добре збережений записник. Про це повідомляє Euronews.

Вік цього предмета становить близько 700–800 років. Блокнот має розміри 10 на 7,5 сантиметрів і складається з дерев’яних табличок, покритих воском та захищених шкіряним чохлом із тисненими зображеннями геральдичних лілій.

Зошит складається з десяти сторінок, вісім із яких заповнені з обох боків. На думку археологів, текст написаний латиною і, судячи з усього, однією рукою.

У середньовіччі нотатки вишкрібали на восковому шарі за допомогою стилуса, а потім стирали їх і переписували.

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Записник Фото: з відкритих джерел

"Туалети часто виявляються надзвичайно плідними місцями для археологів", — прокоментувала цю знахідку представниця археологічної асоціації Барбара Рюшофф-Парцінгер.

У середньовіччі центр Падерборна був заселений переважно заможними громадянами та купцями, тобто представниками суспільства, які вміли читати й писати.

На місці розкопок Фото: з відкритих джерел

Ще одним свідченням соціального статусу користувачів туалетів є наявність обрізків шовкової тканини, які, можливо, використовувалися як туалетний папір.

Парадоксальним чином дивовижна збереженість записника пояснюється місцем, де його викинули. Герметичне, вологе та позбавлене кисню середовище туалету перешкоджало розкладанню органічних матеріалів. Навіть сумка, в якій зберігався блокнот, добре збереглася і виглядає майже як сучасна.

Чохол, у якому лежав записник

Внутрішні сторінки були щільно притиснуті одна до одної, захищаючи воскові шари від бруду та деформації, тому текст залишається легко читабельним.

Єдиною незручністю, на думку реставраторів, є специфічний неприємний запах, який ввібрав у себе блокнот за століття, проведені серед вмісту туалету.

Передбачається, що реставраційні роботи триватимуть до року. Наразі дослідники вивчають матеріали об’єкта, зокрема віск, можливі компоненти смоли, пігменти та види використаної деревини. До завершення аналізів органічні компоненти зберігатимуться у дистильованій воді.

Після аналізу дослідники планують розшифрувати зміст записок.

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