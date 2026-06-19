Чем бы питались инопланетяне, если бы жили на Земле: они не зря "украли" несколько коров

Исследователи рассказали, как выглядел бы рацион инопланетян, если бы пришельцы обосновались на нашей планете.

Даже если у инопланетян схожая с нами базовая биология, нет гарантии, что продукты, безопасные для человека, будут совместимы с их пищеварительной системой. Таким образом, вместо того, чтобы перекусывать человеческой едой, инопланетяне, скорее всего, предпочли бы полакомиться "сырьем", найденным на Земле, пишет Daily Mail.

По словам профессора Хосе Мигеля Сориано дель Кастильо, диетолога из Университета Валенсии, если бы инопланетяне обосновались бы на Земле, вероятно, наша планета предложила бы инопланетной жизни "рискованный шведский стол". Ученый предполагает, что инопланетяне питались бы водой, азотом, фосфором, железом, солями, липидами, микробной биомассой или простыми органическими молекулами.

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Впрочем, эксперт отмечает, что классическое похищение коровы НЛО, вероятно, может быть не таким уж и невероятным. Дело в том, что по всему земному шару разработали поразительное множество уникальных пищеварительных систем. Например, коровы полностью зависят от бактерий, живущих в их желудках, для расщепления и переваривания целлюлозы в траве.

По словам профессора Кастильо, это означает, что крайне сложно сказать, как может выглядеть естественный рацион инопланетян. Однако существует несколько основных фактов, общих для всех форм жизни. Ученые считают, для жизни Земли необходимы три основные вещи:

источник энергии;

жидкость, где могут происходить химические реакции;

подходящие химические элементы.

Эти компоненты легко доступны на планете, а потому нет причин, по которым инопланетяне должны были бы голодать на планете. Например, достаточно развитый инопланетянин мог бы просто собрать органические вещества с Земли и переработать их в нечто, подходящее для его собственной пищеварительной системы.

Впрочем, профессор Кастильо считает, что любым пришельцам следует быть осторожными, поскольку Земля также полна токсинов, патогенов и аллергенов. Например, земной белок может оказаться бесполезным, если их пищеварительная система использует другие аминокислоты. Наши сахара могут оказаться бесполезными, если их метаболизм не сможет с ними справиться. Именно поэтому эксперт считает, что инопланетянам было бы разумно похитить несколько коров, прежде чем есть что-либо с Земли.

Профессор отмечает, что инопланетянину весом около 70 кг, вероятно, потребуется около 1700 ккал в день, в то время как огромному инопланетянину весом 150 кг потребуется более 3000 ккал только для поддержания жизнедеятельности без частых перемещений. К слову, это лишь минимум, необходимый для поддержания жизни, не включающий дополнительную энергию, необходимую для движения, мышления, работы, управления НЛО и других процессов. Впрочем, однако еще более странная возможность заключается в том, что инопланетной жизни вообще не понадобится никакая пища.

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