Гигантская волна отразилась от ядра Земли и подвинула Японию: ничего подобного не видели прежде

Исследователи обнаружили, что сейсмическая волна прошла 2900 км в недрах планеты и сделала то, что не наблюдали ранее — сместила Японию.

Когда в 2011 году у берегов Японии произошло землетрясение Тохоку магнитудой 9, однако его сейсмические толчки не просто прокатились по земному шару. В новом исследовании ученые обнаружили, что одна сейсмическая волна прошла 2900 километров от границы между мантией Земли и жидким внешним ядром, где отразилась обратно на поверхность и сделала то, чего не наблюдали ранее, пишет Science Alert.

Теперь новый анализ показывает, что эта загадочная сейсмическая волна, возможно, сделала то, что ученые никогда прежде не обнаруживали. Наблюдения GPS во время землетрясения показали, что некоторые части Японии сместились на восток на 5-6 миллиметров. По словам ведущего автора исследования, сейсмолога Сунена Пака из Чикагского университета, отраженная волна, возможно, и стала причиной того, что Япония сместилась на восток.

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Отметим, что землетрясения относятся к числу самых разрушительных стихийных бедствий, которые может пережить наша планета. В то же время землетрясение в Тохоку, вызвавшее цунами, спровоцировавшее аварию на АЭС Фукусима-Дайичи, было одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Известно, что это масштабное землетрясение произошло, когда Тихоокеанская плита внезапно скользнула под плиту, несущую северную Японию, вызвав разрушительное цунами и распространив сейсмические волны по всей планете.

Авторы отмечают, что землетрясение в Тохоку до сих пор остается одним из наиболее тщательно изученных стихийных бедствий в истории. Ученые до сих пор изучают полученные данные, пытаясь найти подсказки о том, как происходят крупные землетрясения и что случается после них.

Исследователи утверждают, что событие было настолько масштабным, что породило необычайно четкий сигнал ScS в японской системе спутникового наблюдения Земли GNSS (GEONET). Это означает сдвиговую волну (S), которая отражается от границы ядро-мантия (c) и возвращается в виде другой сдвиговой волны (S). Отметим, что амплитуда этой сейсмической волны была настолько велика, что ее можно было обнаружить даже в Китае.

В новом исследовании ученые сосредоточили на изучении этого загадочного сигналы, чтобы узнать больше о самом землетрясении. Во время анализа они заметили нечто странное. После прохождения сейсмической волны ожидается, что земная поверхность вернется в исходное положение. Но в этом случае ученые заметили, что некоторые станции GPS в Японии, вероятно, немного сместились на восток по сравнению со своими начальными положениями.

Ученые не знают наверняка, но полагают, что это может быть связано с такими причинами, как крупный подводный оползень или известный разрыв основного толчка. Более того, кажущийся сдвиг произошел как раз в тот момент, когда волна сдвигового сдвига вернулась в Японию после своего путешествия к границе ядра и мантии и обратно.

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