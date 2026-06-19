Гігантська хвиля відбилася від ядра Землі й зрушила Японію: нічого подібного раніше не бачили

Дослідники виявили, що сейсмічна хвиля пройшла 2900 км у надрах планети і спричинила те, чого раніше не спостерігали — змістила Японію.

Коли у 2011 році біля берегів Японії стався землетрус у Тохоку магнітудою 9, його сейсмічні хвилі не просто прокотилися по земній кулі. У новому дослідженні вчені виявили, що одна сейсмічна хвиля пройшла 2900 кілометрів від межі між мантією Землі та рідким зовнішнім ядром, де відбилася назад на поверхню і зробила те, чого раніше не спостерігали, пише Science Alert.

Тепер новий аналіз показує, що ця загадкова сейсмічна хвиля, можливо, спричинила те, чого вчені раніше ніколи не виявляли. Спостереження GPS під час землетрусу показали, що деякі частини Японії змістилися на схід на 5–6 міліметрів. За словами провідного автора дослідження, сейсмолога Сунена Пака з Чиказького університету, відбита хвиля, можливо, і стала причиною того, що Японія змістилася на схід.

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Зазначимо, що землетруси належать до найруйнівніших стихійних лих, які може пережити наша планета. Водночас землетрус у Тохоку, що спричинив цунамі, яке, у свою чергу, спровокувало аварію на АЕС "Фукусіма-Дайічі", був одним із найпотужніших за всю історію спостережень.

Відомо, що цей масштабний землетрус стався, коли Тихоокеанська плита раптово просунулася під плиту, на якій розташована північна Японія, що спричинило руйнівне цунамі та поширило сейсмічні хвилі по всій планеті.

Автори зазначають, що землетрус у Тохоку досі залишається одним із найретельніше вивчених стихійних лих в історії. Вчені й досі аналізують отримані дані, намагаючись знайти підказки щодо того, як відбуваються великі землетруси та що відбувається після них.

Дослідники стверджують, що подія була настільки масштабною, що спричинила надзвичайно чіткий сигнал ScS у японській системі супутникового спостереження за Землею GNSS (GEONET). Це означає зсувну хвилю (S), яка відбивається від межі ядро-мантія (c) і повертається у вигляді іншої зсувної хвилі (S). Зазначимо, що амплітуда цієї сейсмічної хвилі була настільки великою, що її можна було зафіксувати навіть у Китаї.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні цього загадкового сигналу, щоб дізнатися більше про саме землетрус. Під час аналізу вони помітили щось дивне. Після проходження сейсмічної хвилі очікується, що земна поверхня повернеться у вихідне положення. Але в цьому випадку вчені помітили, що деякі станції GPS у Японії, ймовірно, трохи змістилися на схід порівняно зі своїми початковими положеннями.

Вчені не знають напевно, але припускають, що це може бути пов’язано з такими причинами, як великий підводний зсув або відомий розрив основного поштовху. Більше того, уявний зсув стався саме в той момент, коли хвиля зсувного зсуву повернулася до Японії після своєї подорожі до межі ядра та мантії й назад.

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