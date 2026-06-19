Чим би харчувалися інопланетяни, якби жили на Землі: вони не дарма "вкрали" кілька корів

Дослідники розповіли, яким би був раціон інопланетян, якби прибульці оселилися на нашій планеті.

Навіть якщо у інопланетян базова біологія схожа на нашу, немає гарантії, що продукти, безпечні для людини, будуть сумісні з їхньою травною системою. Отже, замість того, щоб перекушувати людською їжею, інопланетяни, найімовірніше, воліли б поласувати "сировиною", знайденою на Землі, пише Daily Mail.

За словами професора Хосе Мігеля Соріано дель Кастільо, дієтолога з Університету Валенсії, якби інопланетяни оселилися на Землі, ймовірно, наша планета запропонувала б інопланетному життю "ризикований шведський стіл". Вчений припускає, що інопланетяни харчувалися б водою, азотом, фосфором, залізом, солями, ліпідами, мікробною біомасою або простими органічними молекулами.

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Втім, експерт зазначає, що класичне викрадення корови НЛО, ймовірно, може бути не таким вже й неймовірним. Справа в тому, що по всьому земній кулі існує вражаюча кількість унікальних травних систем. Наприклад, корови повністю залежать від бактерій, що живуть у їхніх шлунках, для розщеплення та перетравлення целюлози в траві.

За словами професора Кастільо, це означає, що вкрай складно сказати, яким може бути природний раціон інопланетян. Однак існує кілька основних фактів, спільних для всіх форм життя. Вчені вважають, що для життя на Землі необхідні три основні речі:

джерело енергії;

рідина, в якій можуть відбуватися хімічні реакції;

відповідні хімічні елементи.

Ці компоненти легко доступні на планеті, а тому немає причин, через які інопланетяни мали б голодувати на планеті. Наприклад, досить розвинений інопланетянин міг би просто зібрати органічні речовини з Землі та переробити їх на щось, що підходить для його власної травної системи.

Втім, професор Кастільо вважає, що будь-яким прибульцям слід бути обережними, оскільки Земля також сповнена токсинів, патогенів та алергенів. Наприклад, земний білок може виявитися марним, якщо їхня травна система використовує інші амінокислоти. Наші цукри можуть виявитися марними, якщо їхній метаболізм не зможе з ними впоратися. Саме тому експерт вважає, що інопланетянам було б розумно викрасти кілька корів, перш ніж їсти що-небудь із Землі.

Професор зазначає, що інопланетянину вагою близько 70 кг, ймовірно, знадобиться близько 1700 ккал на день, тоді як величезному інопланетянину вагою 150 кг знадобиться понад 3000 ккал лише для підтримання життєдіяльності без частих переміщень. До речі, це лише мінімум, необхідний для підтримання життя, який не включає додаткову енергію, необхідну для руху, мислення, роботи, керування НЛО та інших процесів. Втім, ще дивнішою можливістю є те, що інопланетному життю взагалі не знадобиться жодна їжа.

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