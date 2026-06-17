Найден неизвестный науке вид человека: это отдельная ветвь человечества

Команда археологов Китае считает, что нашла останки ранее неизвестного науке вида человека. Исследователи говорят, что “человек-дракон” – ближайший предок нашего вида.

Данные исследования показали, что найденный древний человек, который был назван “человек-дракон”, жил в Восточной Азии не мнее 146 тыс. лет назад. Его останки были найдены в Харбине, на северо-востоке Китая, в 1933 году. Но только сейчас масштабное исследование показало, что “человек-дракон” может изменить наше понимание человеческой природы, пишет Express.

“С точки зрения ископаемых за последний миллион лет, это одно из самых важных из когда-либо обнаруженных. Перед вами отдельная ветвь человечества, которая не находится на пути к превращению в Homo sapiens, а представляет собой давно отделившуюся линию, которая развивалась в этом регионе в течение нескольких сотен тысяч лет и в конечном итоге вымерла”, - говорит британский эксперт по эволюции человека, профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории.

Відео дня

“Мы нашли нашу давно потерянную родственную линию”, - добавил профессор Китайской академии наук и Хэбэйского геофизического университета в Шицзячжуане Сицзюнь Ни.

Исследователи говорят, что их находка является наиболее хорошо сохранившимся черепом раннего человека, когда-либо обнаруженных.

“Он представляет собой мозаичное сочетание примитивных и более современных черт, что отличает его от всех других видов людей”, — объясняют авторы исследования.

Ученые считают, что у человека-дракона было мощное телосложение, но очень сложно описать, как выглядел этот вид в целом.

Без какого-либо археологического контекста — такого как каменные орудия или другие культурные артефакты — крайне сложно составить представление о том, как могла выглядеть повседневная жизнь этого вида.

Другие новости науки