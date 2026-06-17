Виявлено невідомий науці вид людини: це окрема гілка людства
Команда археологів з Китаю вважає, що знайшла останки раніше невідомого науці виду людини. Дослідники стверджують, що "людина-дракон" — найближчий предок нашого виду.
Дані дослідження показали, що знайдена стародавня людина, яку назвали "людина-дракон", жила у Східній Азії щонайменше 146 тис. років тому. Його останки було знайдено в Харбіні, на північному сході Китаю, у 1933 році. Але лише зараз масштабне дослідження показало, що "людина-дракон" може змінити наше уявлення про людську природу, пише Express.
"З точки зору викопних решток за останній мільйон років, це одне з найважливіших знахідок, які коли-небудь було виявлено. Перед вами окрема гілка людства, яка не перебуває на шляху до перетворення на Homo sapiens, а являє собою лінію, що давно відокремилася, яка розвивалася в цьому регіоні протягом кількох сотень тисяч років і зрештою вимерла", — каже британський експерт з еволюції людини, професор Кріс Стрінгер із Лондонського музею природної історії.
"Ми знайшли нашу давно втрачену родинну лінію", — додав професор Китайської академії наук та Хебейського геофізичного університету в Шицзячжуані Сіцзюнь Ні.
Дослідники стверджують, що їхня знахідка є найкраще збереженим черепом ранньої людини, який коли-небудь було виявлено.
"Він являє собою мозаїчне поєднання примітивних і більш сучасних рис, що відрізняє його від усіх інших типів людей", — пояснюють автори дослідження.
Вчені вважають, що людина-дракон мала потужну статуру, але дуже складно описати, як виглядав цей вид загалом.
Без будь-якого археологічного контексту — такого як кам’яні знаряддя чи інші культурні артефакти — вкрай складно уявити собі, як могло виглядати повсякденне життя цього виду.
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