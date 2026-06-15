У печері в Південній Африці знайдено артефакт віком 1,8 млн років: він перевертає уявлення про еволюцію людини

Вчені давно знали, що той момент, коли первісні люди навчилися користуватися вогнем, змінив хід історії. Цей прорив сприяв розвитку мозку, змінив людське тіло, а також забезпечив наших предків теплом, світлом і захистом.

Артефакт, знайдений у Південній Африці, свідчить про те, що люди приручили вогонь набагато раніше, змушуючи дослідників переосмислити найважливіший етап в еволюції людини. Відкриття було зроблено в печері Вондерверк, яка вже давно відома своїми приголомшливими доісторичними артефактами, вік яких сягає 1,79 млн років, пише Daily Mail.

Раніше в печері вже було знайдено перші свідчення використання вогню: фрагмент обгорілої кістки віком один мільйон років, а також попіл і обвуглені знаряддя праці. Але нові обгорілі кістки були знайдені всередині скам'янілих послідів сов – щільних грудок вовни, кісток та інших решток тварин, які сови відригують після перетравлення здобичі.

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На багатьох крихітних кістках були сліди вогню, що дозволяє припустити, що Homo erectus приносив вогонь до печери та використовував сухі гілки як паливо.

Дослідники заявили, що освоєння вміння керувати вогнем стало важливим поворотним моментом в еволюції людини, поклавши початок тому, що в дослідженні описується як "знаменний зсув у відносинах між гомінідами та їхнім природним і культурним середовищем".

Homo erectus, що означає "людина прямоходяча", — це вимерлий вид архаїчних людей, які жили приблизно від 2 млн до 100 тис. років тому.

Як одні з наших найуспішніших пращурів, вони були першими гомінідами, які навчилися ходити прямо та заселили Євразію.

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