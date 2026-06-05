Цифри не сходяться: люди підкорили планету в 300 разів швидше, ніж дозволяла еволюція

Менше ніж 300 тис. років тому в Африці з'явився вид Homo sapiens, який за цей час встиг підкорити всю Землю. Такий неймовірний успіх, схоже, мало залежав від нашої генетичної адаптації, оскільки 8 млрд людей на планеті мають меншу генетичну різноманітність, ніж окремі популяції шимпанзе.

Багато вчених вказують на культурну еволюцію, процес поширення знань, звичаїв і технологій з плином часу. Але, за словами Алекса Месуді, який вивчає культурну еволюцію в Ексетерському університеті в Англії, "це завжди було лише розпливчастим твердженням", пише Scientific American.

Тепер же команда Месуді змогла з'ясувати, наскільки сильний вплив справила культура на велике завоювання планети людиною. Якби люди були типовими ссавцями, змушеними адаптуватися в основному за рахунок повільної генетичної еволюції, нам би знадобилося 88 млн років, щоб досягти нинішнього географічного поширення. За цей час вид Homo sapiens мав би розділитися на близько 2200 різних видів.

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Згідно з дослідженням, люди змогли досягти за кілька сотень тисяч років того, на що було потрібно десятки мільйонів років.

Поширення культури означало, що людям не потрібно було чекати покоління, щоб адаптуватися за допомогою природного відбору.

"Ми змогли просто пропустити цей етап", — кажуть дослідники.

Безперервний потік досконаліших інструментів, розумніших ідей і ефективніших методів "дійсно прискорює темпи еволюції".

Завдяки цьому, на сьогоднішній день люди займають стільки ж території, скільки всі інші ссавці разом узяті, набагато більше, ніж будь-який окремий вид.