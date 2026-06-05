Цифры не сходятся: люди покорили планету в 300 раз быстрее, чем позволяла эволюция

Мнее чем 300 тыс. лет назад в Африке появился вид Homo sapiens, который за это время успел покорить всю Землю. Такой невероятный успех похоже, мало зависел от нашей генетической адаптации, поскольку 8 млрд человек на планете имеют меньшее генетическое разнообразие, чем отдельные популяции шимпанзе.

Многие ученые указывают на культурную эволюцию, процесс распространения знаний, обычаев и технологий с течением времени. Но, по словам Алекса Месуди, изучающего культурную эволюцию в Эксетерском университете в Англии, «это всегда было лишь расплывчатым утверждением», пишет Scientific American.

Теперь же команда Месуди смогла выяснить, насколько сильное влияние оказало культура на великое завоевание планеты человеком. Если бы люди были типичными млекопитающими, вынужденными адаптироваться в основном за счет медленной генетической эволюции, нам бы потребовалось 88 млн лет, чтобы достичь нынешнего географического распространения. За это время вид Homo sapiens должен был бы разделиться на около 2200 различных видов.

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Согласно исследованию, люди смогли достичь за несколько сотен тысяч лет того, на что требовалось десятки миллионов лет.

Распространение культуры означало, что людям не нужно было ждать поколения, чтобы адаптироваться посредством естественного отбора.

“Мы смогли просто пропустить этот этап”, - говорят исследователи.

Непрерывный поток более совершенных инструментов, более умных идей и более эффективных методов “действительно ускоряет темпы эволюции”.

Благодаря этому, на сегодняшний день люди занимают столько же территории, сколько все остальные млекопитающие вместе взятые, намного больше, чем любой отдельный вид.