В пещере Южной Африки найден артефакт, возрастом 1,8 млн лет: он переписывает эволюцию человека

Ученые давно знали, что момент, когда ранние люди научились управлять огнем, изменил ход истории. Этот прорыв способствовал развитию мозга, изменил человеческое тело, а также дал нашим предкам тепло, свет и защиту.

Найденный артефакт в Южной Африке показывает, что люди приручили огонь гораздо раньше, заставляя исследователе переосмыслить важнейшую главу в эволюции человека. Открытие было сделано в пещере Вондерверк, которая уже давно известна своими потрясающими доисторическими артефактами, их возраст достигает 1,79 млн лет, пишет Daily Mail.

Раньше в пещере уже были найдены первые свидетельства использования огня: фрагмент обгоревшей кости, возрастом один миллион лет, а также зола и обугленные орудия труда. Но новые обгоревшие кости были найдены внутри окаменелых погадок сов – плотных комков шерсти, костей и других останков животных, которые совы отрыгивают после переваривания добычи.

Відео дня

На многих крошечных костях были следы огня, что позволяет предположить, что Homo erectus приносил огонь в пещеру и использовал сухие погадки в качестве топлива.

Исследователи заявили, что обучение контролю над огнем стало важным поворотным моментом в эволюции человека, положив начало тому, что в исследовании описывается как “знаменательный сдвиг в отношениях между гомининами и их природной и культурной средой”.

Homo erectus, что означает “Человек прямоходящий” — это вымерший вид архаичных людей, живших примерно от 2 млн до 100 тыс. лет назад.

Как одни из наших самых успешных древних предков, они были первыми гомининами, которые научились ходить прямо и колонизировали Евразию.

Другие новости науки