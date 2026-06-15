Эспрессо впервые приготовили без горячей воды: потребовалось 3 минуты и ультразвук (видео)

Исследователи разработали совершенно новый способ приготовления эспрессо — потребовался ультразвук и вода комнатной температуры.

Большинство людей считают, что приготовление эспрессо — горячий ритуал, требующий высокого давления. Мелкомолотый кофе помещается в кофемашину, через нее пропускается кипяток, и примерно через 30 секунд получается концентрированный напиток с пенкой, ароматом, насыщенным вкусом и кофеином, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали совершенно новый способ приготовления этого напитка — ученые приготовили ультразвуковой эспрессо. Новый процесс заваривания требует комнатной температуры и высокочастотных звуковых волн, необходимых для извлечения вкуса, масел, аромата и кофеина из кофейной гуще.

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В результате эксперимента ученые получили кофе крепостью эспрессо, приготовленный менее чем за три минуты, но с гораздо меньшим потреблением энергии, чем при традиционным методе. Экономия до 75% энергии за счет отсутствия нагрева воды — это незначительное преимущество для домашних пользователей или небольших кофеен. Однако для компаний, производящих готовые к употреблению кофейные продукты в промышленных масштабах, такой результат считается значительным.

Исследователи отмечают, что концентрированный кофе комнатной температуры можно использовать для производства бутилированных напитков, напитков на основе молока и холодных кофейных продуктов. Более того, кофе также можно поставлять в виде концентрата, который можно разбавить позже.

По словам ученых, ключевым моментом нового процесса является ультразвук — звуковые волны, превышающие диапазон человеческого слуха. В новой системе небольшое металлическое устройство, называемое преобразователем, прижимается к боковой стенке традиционной корзины для эспрессо и заставляет ее быстро вибрировать. Эти вибрации распространяются через воду и кофейную гущу.

Это создает явление, известное как акустическая кавитация. В жидкости образуются и схлопываются крошечные пузырьки. Когда эти пузырьки схлопываются вблизи кофейных частиц, они создают микроскопические струи и силы, которые действуют подобно щеткам для чистки. По сути, они разрушают и раскалывают поверхность кофейной гущи, помогая ароматическим соединениям, маслам и кофеину перемещаться в воду гораздо быстрее, чем это происходит при комнатной температуре. Простыми словами, ультразвук помогает заменить тепло механической энергией.

Авторы предупреждают, что ультразвуковой эспрессо — не то же самое, что холодный кофе. Дело в том, что для приготовления холодного кофе требуется 12-24 часа и он, как правило, получается мягким, нежным и гораздо менее концентрированным.

Исследователи также предложили сотне любителей кофе продегустировать их продукт. Реципиентам предложили четыре сорта кофе в одинаковых чашках:

традиционный эспрессо;

эспрессо, приготовленный с помощью ультразвука;

традиционный фильтр;

фильтр, приготовленный с помощью ультразвука.

Все образцы были свежеприготовленными, охлажденными до одинаковой температуры и поданы в случайном порядке. Результаты указывают, что любители кофе не обнаружили существенных различий в аромат, вкусе, горечи или общем впечатлении.

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