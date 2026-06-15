Еспресо вперше приготували без гарячої води: знадобилося 3 хвилини та ультразвук (відео)

Дослідники розробили абсолютно новий спосіб приготування еспресо — для цього знадобилися ультразвук і вода кімнатної температури.

Більшість людей вважають, що приготування еспресо — це особливий ритуал, який вимагає високого тиску. Дрібномелену каву засипають у кавоварку, через неї пропускають окріп, і приблизно через 30 секунд виходить концентрований напій з пінкою, ароматом, насиченим смаком і кофеїном, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені з Університету Нового Південного Уельсу розробили абсолютно новий спосіб приготування цього напою — вчені приготували ультразвуковий еспресо. Новий процес заварювання вимагає кімнатної температури та високочастотних звукових хвиль, необхідних для вилучення смаку, олій, аромату та кофеїну з кавової гущі.

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У результаті експерименту вчені отримали каву міцністю еспресо, приготовану менш ніж за три хвилини, але зі значно меншим споживанням енергії, ніж за традиційним методом. Економія до 75% енергії за рахунок відсутності нагрівання води — це незначна перевага для домашніх користувачів або невеликих кав'ярень. Однак для компаній, що виробляють готові до вживання кавові продукти в промислових масштабах, такий результат вважається значним.

Дослідники зазначають, що концентровану каву кімнатної температури можна використовувати для виробництва бутильованих напоїв, напоїв на основі молока та холодних кавових продуктів. Більше того, каву також можна постачати у вигляді концентрату, який можна розбавити пізніше.

За словами вчених, ключовим елементом нового процесу є ультразвук — звукові хвилі, що виходять за межі діапазону людського слуху. У новій системі невеликий металевий пристрій, який називається перетворювачем, притискається до бічної стінки традиційного кошика для еспресо і змушує його швидко вібрувати. Ці вібрації поширюються через воду та кавову гущу.

Це створює явище, відоме як акустична кавітація. У рідині утворюються і лопаються крихітні бульбашки. Коли ці бульбашки лопаються поблизу частинок кави, вони створюють мікроскопічні струмені та сили, які діють подібно до щіток для чищення. По суті, вони руйнують і розколюють поверхню кавової гущі, допомагаючи ароматичним сполукам, оліям і кофеїну переміщатися у воду набагато швидше, ніж це відбувається при кімнатній температурі. Простими словами, ультразвук допомагає замінити тепло механічною енергією.

Автори застерігають, що ультразвуковий еспресо — це не те саме, що холодна кава. Справа в тому, що для приготування холодної кави потрібно 12–24 години, і вона, як правило, виходить м’якою, ніжною та набагато менш концентрованою.

Дослідники також запропонували сотні любителів кави продегустувати їхній продукт. Респондентам запропонували чотири сорти кави в однакових чашках:

традиційний еспресо;

еспресо, приготований за допомогою ультразвуку;

традиційний фільтр;

фільтр, приготований за допомогою ультразвуку.

Усі зразки були свіжоприготованими, охолодженими до однакової температури та подавалися у випадковому порядку. Результати свідчать, що поціновувачі кави не виявили істотних відмінностей у ароматі, смаку, гіркоті чи загальному враженні.

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