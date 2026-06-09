Град меняется и станет более опасным: каким странам угрожают "ледяные камни" с неба

Новое исследование показывает, что в ближайшие годы град может измениться в результате глобального потепления. В некоторых регионах и станут более частыми.

Градовые бури относительно редки, но они наносят значительный ущерб. В новом исследовании ученые обнаружили, что условия выпадения града могут сместиться к полюсам в условиях глобального потепления и немного измениться с лета на зиму, пишет Science Alert.

Считается, что такие изменения приведут к увеличению количества градовых бурь в таких местах, как Северная Европа, Канада, юго-восточная Австралия и Южный остров Новой Зеландии. Более того, еще одно исследование, проведенное Шии Чжан из Пекинского университета, показывает, что град, вероятно, также станет более разрушительным.

Статистика также свидетельствует о том, что убытки от сильных штормов растут по всему земному шару. Например, в Австралии в 2025 году град в Южном Уэльсе и Квинсленде причинил страховые убытки на сумму 1,9 миллиарда австралийских долларов. Считается, что значительная часть этого роста объясняется тем, что люди и имущество становятся более уязвимыми к штормам по мере роста населения и расширения городов. Но это не все.

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По словам исследователей, для образования града необходима гроза, а для образования грозы необходим восходящий поток воздуха. Восходящие потоки образуются, когда плавучий воздух поднимается в локальной области. Они поднимают водяной пар, который конденсируется в облака, состоящие из мельчайших капель воды. Внутри шторма эти капли сталкиваются друг с другом, и если достаточно холодно, жидкие капли замерзают на частицах льда, превращая их в град.

Для того, чтобы град достиг земли, сильный восходящий поток должен удерживать градины в воздухе достаточно долго, чтобы они выросли, а затем пережили таяние, падая на поверхность Земли. Сдвиг ветра, или изменение направления ветра с высотой, увеличивает интенсивность шторма, отводя падающий дождь и град от восходящего потока, так что восходящий поток не ослабевает и может усиливаться. Таким образом, плавучесть и сдвиг ветра являются основными атмосферными "ингредиентами", необходимыми для образования льда.

По словам ученых, изменение климата, вероятно, также может повлиять на градовые бури. Известно, что изменение климата нагревает атмосферу и добавляет в нее влагу, которая является топливом для штормов. При этом более теплая атмосфера с большей вероятностью создает более сильные восходящие потоки, способные поддержать более крупный град. Более теплая атмосфера также быстрее растапливает падающий град, что может привести к тому, что градины уменьшатся в размерах или растают, прежде чем достигнут земли. Простыми словами, эти два изменения работают друг против друга.

И все же, предыдущие исследования показывают, что в будущем градовые бури будут случаться реже, однако сами градины будут значительно крупнее. Однако эти изменения различаются в зависимости от региона и тонкого баланса между изменениями состава градин.

В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, как меняется состав градин. Команда применила три прокси-модели к результатам восьми климатических моделей, чтобы рассмотреть ряд возможных сценариев будущего потепления.

Результаты указывают на то, что в сценариях потепления условия, способствующие выпадению града, смещаются к полюсам — уменьшаясь в средних широтах южного полушария и увеличиваясь в средних и высоких широтах, особенно в северном полушарии. Таким образом градовые осадки станут более частыми в:

Северной Европе;

Канаде;

на северо-западе США;

юго-восточной Австралии;

большей части Африки;

южной Индии;

юго-восточном Китае.

Более того, данные указывают, что градовые бури станут более редкими летом и более частыми зимой.

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