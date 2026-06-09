Град змінюється і стане небезпечнішим: яким країнам загрожують "крижані камені" з неба

Нове дослідження показує, що найближчими роками град може змінитися внаслідок глобального потепління. У деяких регіонах вони стануть частішими.

Градові бурі відносно рідкісні, але вони завдають значної шкоди. У новому дослідженні вчені виявили, що умови випадання граду можуть зміститися до полюсів в умовах глобального потепління і трохи змінитися з літа на зиму, пише Science Alert.

Вважається, що такі зміни призведуть до збільшення кількості градових бур у таких місцях, як Північна Європа, Канада, південно-східна Австралія і Південний острів Нової Зеландії. Ба більше, ще одне дослідження, проведене Шиї Чжан з Пекінського університету, показує, що град, імовірно, також стане більш руйнівним.

Статистика також свідчить про те, що збитки від сильних штормів зростають по всій земній кулі. Наприклад, в Австралії 2025 року град у Південному Уельсі та Квінсленді спричинив страхові збитки на суму 1,9 мільярда австралійських доларів. Вважається, що значна частина цього зростання пояснюється тим, що люди і майно стають більш уразливими до штормів у міру зростання населення і розширення міст. Але це не все.

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За словами дослідників, для утворення граду необхідна гроза, а для утворення грози необхідний висхідний потік повітря. Висхідні потоки утворюються, коли плавуче повітря піднімається в локальній області. Вони піднімають водяну пару, яка конденсується в хмари, що складаються з найдрібніших крапель води. Усередині шторму ці краплі стикаються одна з одною, і якщо досить холодно, рідкі краплі замерзають на частинках льоду, перетворюючи їх на град.

Для того, щоб град досяг землі, сильний висхідний потік повинен утримувати градини в повітрі досить довго, щоб вони виросли, а потім пережили танення, падаючи на поверхню Землі. Зсув вітру, або зміна напрямку вітру з висотою, збільшує інтенсивність шторму, відводячи падаючий дощ і град від висхідного потоку, так що висхідний потік не слабшає і може посилюватися. Таким чином, плавучість і зсув вітру є основними атмосферними "інгредієнтами", необхідними для утворення льоду.

За словами вчених, зміна клімату, ймовірно, також може вплинути на градові бурі. Відомо, що зміна клімату нагріває атмосферу і додає в неї вологу, яка є паливом для штормів. При цьому тепліша атмосфера з більшою ймовірністю створює сильніші висхідні потоки, здатні підтримати більший град. Тепліша атмосфера також швидше розтоплює град, що падає, що може призвести до того, що градини зменшаться в розмірах або розтануть, перш ніж досягнуть землі. Простими словами, ці дві зміни працюють одна проти одної.

І все ж, попередні дослідження показують, що в майбутньому градові бурі траплятимуться рідше, проте самі градини будуть значно більшими. Однак ці зміни різняться залежно від регіону та тонкого балансу між змінами складу градин.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, як змінюється склад градин. Команда застосувала три проксі-моделі до результатів восьми кліматичних моделей, щоб розглянути низку можливих сценаріїв майбутнього потепління.

Результати вказують на те, що в сценаріях потепління умови, які сприяють випадінню граду, зміщуються до полюсів — зменшуючись у середніх широтах південної півкулі та збільшуючись у середніх і високих широтах, особливо в північній півкулі. Таким чином градові опади стануть частішими в:

Північній Європі;

Канаді;

на північному заході США;

південно-східній Австралії;

більшій частині Африки;

південній Індії;

південно-східному Китаї.

Ба більше, дані вказують, що градові бурі стануть рідкіснішими влітку і частішими взимку.

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