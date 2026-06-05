ООН официально обеспокоена: выпущено предостережение об Эль-Ниньо

На этой неделе ООН официально подтвердила, что надвигающийся Эль-Ниньо может войти в историю.

Несколько дней назад Всемирная метеорологическая организация ООН уже выпустила предупреждение, что существует 80-процентная вероятность возникновения Эль-Ниньо с июня по август, а также 90-процентная вероятность его появления до ноября, пишет Futurism.

“Это обновление важно, потому что Эль-Ниньо является основным фактором, влияющим на глобальные погодные и климатические условия. Влияние Эль-Ниньо распространяется далеко за пределы его возникновения в Тихом океане, затрагивая сельское хозяйство, энергоснабжение, торговлю, водные ресурсы, цепочки поставок и средства к существованию во всех регионах”, - заявил генеральный секретарь ВМО Селесте Сауло.

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После этого с видеообращением выступил генсек ООН Антонио Гутерриш, в котором он призвал правительства стран мира начать подготовку к периоду экстремальных климатических явлений. Гутерриш предупредил о засухах в одних районах и сильных дождях в других.

“Научные данные очевидны: Эль-Ниньо приближается к нам в ближайшие месяцы с вероятностью 90%. Мир должен отнестись к этому как к срочному климатическому предупреждению. Условия Эль-Ниньо подольют масла в огонь глобального потепления”, - подчеркнул генсек ООН.

Эль-Ниньо — это фаза Эль-Ниньо Южного колебания, естественного климатического явления, характеризующегося необычно высокими температурами поверхности океана в Тихом океане. Затем эта область теплой воды дрейфует на восток, ослабляя тропические пассаты, что вызывает цепную реакцию изменений погодных условий по всему миру.

Каковы будут эти последствия, зависит от силы Эль-Ниньо и от того, где именно вы находитесь в мире. В Южной Африке, Центральной Америке и южной части Тихого океана, например, ожидается более засушливая погода, в то время как в Восточной Азии, Мексиканском заливе и южной части Южной Америки, как правило, выпадает гораздо больше осадков.

Относительную силу Эль-Ниньо будет сложно оценить до появления дополнительных данных, но многочисленные модели предсказывают «супер-Эль-Ниньо», при котором температура поверхности моря поднимется на 2-3 градуса по Цельсию выше среднего уровня до ноября. Если это произойдет, человечество можем столкнуться с одним из худших подобных климатических сдвигов в истории — рекордом, установленным в 1877 году, когда вызванные Эль-Ниньо климатические катастрофы унесли миллионы жизней.

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