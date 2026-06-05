ООН офіційно стурбована: випущено застереження про Ель-Ніньо

Цього тижня ООН офіційно підтвердила, що Ель-Ніньо, який насувається, може увійти в історію.

Кілька днів тому Всесвітня метеорологічна організація ООН вже випустила попередження, що існує 80-відсоткова ймовірність виникнення Ель-Ніньо з червня до серпня, а також 90-відсоткова ймовірність його появи до листопада, пише Futurism.

"Це оновлення важливе, тому що Ель-Ніньо є основним фактором, що впливає на глобальні погодні та кліматичні умови. Вплив Ель-Ніньо поширюється далеко за межі його виникнення в Тихому океані, зачіпаючи сільське господарство, енергопостачання, торгівлю, водні ресурси, ланцюжки постачань і засоби для існування в усіх регіонах", — заявив генеральний секретар ВМО Селесте Сауло.

Відео дня

Після цього з відеозверненням виступив генсек ООН Антоніо Гутерріш, у якому він закликав уряди країн світу почати підготовку до періоду екстремальних кліматичних явищ. Гутерріш попередив про посухи в одних районах і сильні дощі в інших.

"Наукові дані очевидні: Ель-Ніньо наближається до нас у найближчі місяці з імовірністю 90%. Світ має поставитися до цього як до термінового кліматичного попередження. Умови Ель-Ніньо піділлють масла у вогонь глобального потепління", — наголосив генсек ООН.

Ель-Ніньо — це фаза Ель-Ніньо Південного коливання, природного кліматичного явища, що характеризується незвично високими температурами поверхні океану в Тихому океані. Потім ця область теплої води дрейфує на схід, послаблюючи тропічні пасати, що викликає ланцюгову реакцію змін погодних умов по всьому світу.

Якими будуть ці наслідки, залежить від сили Ель-Ніньо і від того, де саме ви перебуваєте у світі. У Південній Африці, Центральній Америці та південній частині Тихого океану, наприклад, очікується більш посушлива погода, в той час як у Східній Азії, Мексиканській затоці та південній частині Південної Америки, як правило, випадає набагато більше опадів.

Відносну силу Ель-Ніньо буде складно оцінити до появи додаткових даних, але численні моделі пророкують "супер-Ель-Ніньо", за якого температура поверхні моря підніметься на 2-3 градуси за Цельсієм вище середнього рівня до листопада. Якщо це станеться, людство можемо зіткнутися з одним із найгірших подібних кліматичних зрушень в історії — рекордом, встановленим 1877 року, коли спричинені Ель-Ніньо кліматичні катастрофи забрали мільйони життів.

Інші новини науки