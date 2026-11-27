Загальна теорія відносності допускає існування структур, за допомогою яких можна швидко переміщатися у просторі з однієї частини Всесвіту в іншу.

Фізики визначили умови, за яких людина могла б безпечно пройти крізь червоточину й вийти з іншого боку. Але для цього знадобилася б колосальна кількість екзотичної матерії. Результати дослідження опубліковано в журналі Classical and Quantum Gravity, пише ScienceAlert.

Червоточини або кротові нори — гіпотетичні структури у тканині простору-часу, які дають змогу здійснювати дуже швидкі подорожі на величезні відстані. Їхнє існування передбачає загальна теорія відносності Ейнштейна. Проблема полягає в тому, що потрібно утримати червоточину відкритою достатньо довго, щоб хтось міг через неї пройти.

Одним із способів вирішення цієї проблеми є використання екзотичної матерії, яка могла б утримувати вхід у червоточину відкритим достатньо довго. Однією з екзотичних властивостей такої матерії є від’ємна щільність енергії.

Вакуум космосу наповнений крихітними квантовими флуктуаціями. Якщо розмістити дві провідні пластини у вакуумі на надзвичайно близькій відстані одна від одної, це обмежить довжини хвиль флуктуацій, які можуть виникати між ними. У результаті енергія вакууму в просторі між пластинами змінюється, що призводить до їхнього взаємного тяжіння — явища, відомого як ефект Казіміра. Щільність енергії між такими пластинами виявляється від’ємною.

7 років тому фізики застосували ефект Казіміра для опису прохідної червоточини. Однак, як показало дослідження, вхід до кротячої нори матиме радіус усього 10 у мінус 35 ступенів метра.

Чорні діри або кротові нори — гіпотетичні структури у тканині простору-часу, які дають змогу здійснювати надзвичайно швидкі подорожі на величезні відстані Фото: LiveScience

Однак автори нового дослідження дійшли висновку, що цей отвір можна розширити. Фізики змоделювали червоточину, яка зберігає властивості енергії ефекту Казімира, але при цьому щільність енергії може змінюватися. Згідно з розрахунками, вхід у таку кротячу нору може бути величезним.

Далі фізики дослідили, наскільки великою має бути червоточина, щоб людина могла безпечно пройти крізь неї. При цьому потрібно було враховувати прискорення, яке може спричинити смертельне навантаження, та різницю в силі гравітації, що діє на різні частини тіла. Якщо гравітаційне тяжіння, що діє на ноги, виявиться сильнішим за те, що діє на голову, то людина перетвориться на спагетті. Якщо збільшити розмір червоточини, то різниця в силі гравітаційного тяжіння, що діє на голову та ноги мандрівника, перестане бути смертельно небезпечною, як показали розрахунки.

Згідно з дослідженням, якщо радіус входу в чорну діру становить близько 100 000 кілометрів (це більше, ніж розмір Юпітера), то прискорення, що діє на людину в стані вільного падіння, не перевищуватиме 1 g. Це прискорення вільного падіння на поверхні Землі.

Якщо почати рух через червоточину, то під дією лише гравітації мандрівник набиратиме швидкість і досягне 66 % від швидкості світла. По інший бік червоточини гравітаційне тяжіння буде поступово уповільнювати його, поки він плавно не зупиниться біля виходу. Весь прохід через кротову нору займе 6 земних днів. При цьому людина повинна рухатися всередині космічного корабля.

Однак, щоб червоточина була достатньо великою для безпечного проходження через неї людини, знадобилася б кількість екзотичної матерії, еквівалентна приблизно 45 000 мас Сонця. Також невідомо, чи буде така червоточина стабільною.

Це цікава ідея, але навряд чи її можна втілити в життя. Принаймні зараз.

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