Структуры, с помощью которых можно быстро перемещаться в пространстве из одной части Вселенной в другую, допускает общая теория относительности.

Физики определили условия, при которых человек мог бы безопасно пройти через червоточину и выйти с другой стороны. Но для этого потребовалось бы колоссальное количество экзотической материи. Результаты исследования опубликованы в журнале Classical and Quantum Gravity, пишет ScienceAlert.

Червоточины или кротовые норы – гипотетические структуры в ткани пространства-времени, которые позволяют совершать очень быстрые путешествия на огромные расстояния. Их существование допускает общая теория относительности Эйнштейна. Проблема в том, что нужно удержать червоточину открытой достаточно долго, чтобы через нее мог кто-то пройти.

Одним из способов решения этой проблемы является использование экзотической материи, которая могла бы удерживать вход червоточины открытым достаточно долго. Одним из экзотических свойств такой материи является отрицательная плотность энергии.

Вакуум космоса наполнен крошечными квантовыми флуктуациями. Если поместить две проводящие пластины в вакууме на крайне близком расстоянии друг от друга, это ограничит длины волн флуктуаций, которые могут возникать между ними. В результате энергия вакуума в пространстве между пластинами меняется, что приводит к их взаимному притяжению — явление, известное как эффект Казимира. Плотность энергии между такими пластинами оказывается отрицательной.

7 лет назад физики применили эффекта Казимира для описания проходимой червоточины. Но, как показало исследование, вход кротовой норы будет иметь радиус всего 10 в минус 35 степени метра.

Червоточины или кротовые норы – гипотетические структуры в ткани пространства-времени, которые позволяют совершать очень быстрые путешествия на огромные расстояния Фото: LiveScience

Но авторы нового исследования пришли к выводу, что это отверстие можно расширить. Физики смоделировали червоточину, которая сохраняет свойства энергии эффекта Казимира, но при этом плотность энергии может меняться. Согласно расчетам, вход в такую кротовую нору может быть огромным.

Далее физики изучили, насколько большой должна быть червоточина, чтобы человек мог безопасно пройти сквозь нее. При этом нужно было учитывать ускорение, которое может создать смертельную нагрузку и разницу в силе гравитации, воздействующей на разные части тела. Если гравитационное притяжение, действующее на ноги, окажется сильнее того, что действует на голову, то человек превратится в спагетти. Если увеличить размер червоточины, то разница в силе гравитационного притяжения, действующей на голову и на ноги путешественника, перестанет быть смертельно опасной, как показали расчеты.

Согласно исследованию, если радиус входа червоточины составляет около 100 000 километров (это больше размера Юпитера), то ускорение, воздействующие на человека в состоянии свободного падения, не превысит 1 g. Это ускорение свободного падения на поверхности Земли.

Если начать движение через червоточину, то под действием одной лишь гравитации путешественник будет ускоряться и достигнет 66% от скорости света. По другую сторону червоточины гравитационное притяжение будет постепенно замедлять его, пока он плавно не остановится у выхода. Весь проход через кротовую нору займет 6 земных дней. При этом человек должен двигаться внутри космического корабля.

Но, чтобы червоточина была достаточно большой для безопасного прохождения через нее человека, потребовалось бы количество экзотической материи, эквивалентное примерно 45 000 масс Солнца. Также неизвестно, будет ли такая червоточина стабильной.

Это интересная идея, но вряд ли ее можно реализовать.По крайней мере сейчас.

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