Сімо Хяюхя був звичайним фермером до призову до армії Фінляндії, де він став видатним снайпером. Радянські бійці настільки боялися його, що прозвали "Білою смертю".

Хяюхя категорично відмовлявся користуватися оптичними прицілами, на які покладалися навіть найдосвідченіші снайпери, пише Фокус.

Його аргументи були надзвичайно прагматичними: лінзи оптичних прицілів відблискують на сонці, видаючи позицію стрільця. Також установка прицілу змушує піднімати голову на кілька сантиметрів, що робить голову легшою мішенню. Крім того, при температурі мінус 40 градусів лінзи миттєво запотівали.

Щоб його не видавала хмарка пари від дихання, лежачи у сніговому укритті, снайпер тримав у роті сніг або шматочки льоду. А перед собою, на відстані кількох десятків сантиметрів, поливав сніг водою, щоб той замерз і перетворився на крижану кірку — завдяки цьому під час пострілу дулові гази не піднімали в повітря сніговий пил.

Радянські війська були серйозно стурбовані його діями. Проти нього направляли спеціальні антиснайперські групи і навіть застосовували важку артилерію, обстрілюючи весь ліс, де він міг переховуватися. Але все було марно — він залишався невловимим.

Лише 6 березня 1940 року, за тиждень до припинення вогню, під час ближнього бою в нижню частину його обличчя влучила радянська ручна граната, розірвавши половину щелепи. Товариші витягли його з купи тіл, і тоді здавалося, що шансів вижити у нього немає. Щоб врятувати його, знадобилося 26 операцій.

Після звільнення з армії він мешкав у глушині Фінляндії, займаючись полюванням та розведенням собак. Сімо Хяюхя прожив 96 років.

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