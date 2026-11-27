Симо Хяюхя был обычным фермером до призыва в армию Финляндии, где он стал блестящим снайпером. Советские бойцы настолько боялись его, что прозвали “Белой смертью”.

Хяюхя наотрез отказывался пользоваться оптическими прицелами, на которые полагали даже первоклассные снайперы, пишет Фокус.

Его доводы были предельно прагматичными: линзы оптических прицелов бликуют на солнце, выдавая позицию стрелка. Также установка прицела заставляет приподнимать голову на несколько сантиметров, что делает голову более легкой мишенью. Кроме того, при температуре минус 40 градусов линзы моментально запотевали.

Чтобы его не выдавало облачко пара от дыхания, лежа в снежном укрытии, снайпер держал во рту снег или кусочки льда. А перед собой, в нескольких десятках сантиметров, поливал снег водой, чтобы тот замерз и превратился в ледяную корку — благодаря этому при выстреле дульные газы не поднимали в воздух снежную пыль.

Советские войска были всерьез обеспокоены его действиями. Против него направляли специальные антиснайперские группы и даже применяли тяжелую артиллерию, обстреливая весь лес, где он мог скрываться. Но все было тщетно — он оставался неуловимым.

Лишь 6 марта 1940 года, за неделю до прекращения огня, во время ближнего боя в нижнюю часть его лица попала советская ручная граната, разворотив половину челюсти. Товарищи вытащили его из груды тел и тогда казалось, шансов выжить у него нет. Чтобы спасти его, потребовалось 26 операций.

После увольнения из армии он жил в финской глубинке, занимаясь охотой и разведением собак. Симо Хяюхя прожил 96 лет.

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