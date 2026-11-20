Протягом більшої частини історії люди розкурювали тютюн через люльки, сигари або жували його. Ніхто не вдихав дим від тютюну, бо цей процес був надто неприємним.

Вся справа в тому, що дим від тютюну, який був висушений на відкритому повітрі, має лужну реакцію. Саме тому він сильно б'є горло при вдиханні. Раніше люди ніколи не вдихали тютюновий дим, а просто тримали його в роті. У той час рак легенів був великою рідкістю, тому лікар міг зіткнутися з таким діагнозом всього раз чи два за всю кар'єру, пише Фокус.

Але все змінив цукор. Тютюн, висушений із застосуванням тепла, зберігає природні цукри — до однієї п'ятої від своєї ваги. При згорянні цукор утворює кислотний дим: м'який, солодкуватий, легко проходить у дихальні шляхи, не викликаючи кашлю.

1913 року компанія Reynolds випустила сигарети Camel. Вони жорсткий, насичений нікотином тютюновий лист вимочували в цукровому сиропі, доки він не ставав “слухняним”. Конкуренти відразу перейняли цей метод. До 1929 року американські виробники сигарет використали вже 22 600 тонн цукру на рік.

1950 року урядовий експерт з хімії тютюну написав у своєму звіті, що без цукру американських цигарок просто не існувало б.

У Сполучених Штатах кількість випадків захворювання на рак легенів зросла з декількох сотень на рік (за часів появи Camel) до більш ніж 150 000 смертей.

Інші новини науки