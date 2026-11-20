Перші в історії цигарки було неможливо курити: все змінив цукровий сироп
Протягом більшої частини історії люди розкурювали тютюн через люльки, сигари або жували його. Ніхто не вдихав дим від тютюну, бо цей процес був надто неприємним.
Вся справа в тому, що дим від тютюну, який був висушений на відкритому повітрі, має лужну реакцію. Саме тому він сильно б'є горло при вдиханні. Раніше люди ніколи не вдихали тютюновий дим, а просто тримали його в роті. У той час рак легенів був великою рідкістю, тому лікар міг зіткнутися з таким діагнозом всього раз чи два за всю кар'єру, пише Фокус.
Але все змінив цукор. Тютюн, висушений із застосуванням тепла, зберігає природні цукри — до однієї п'ятої від своєї ваги. При згорянні цукор утворює кислотний дим: м'який, солодкуватий, легко проходить у дихальні шляхи, не викликаючи кашлю.
1913 року компанія Reynolds випустила сигарети Camel. Вони жорсткий, насичений нікотином тютюновий лист вимочували в цукровому сиропі, доки він не ставав “слухняним”. Конкуренти відразу перейняли цей метод. До 1929 року американські виробники сигарет використали вже 22 600 тонн цукру на рік.
1950 року урядовий експерт з хімії тютюну написав у своєму звіті, що без цукру американських цигарок просто не існувало б.
У Сполучених Штатах кількість випадків захворювання на рак легенів зросла з декількох сотень на рік (за часів появи Camel) до більш ніж 150 000 смертей.
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