На протяжении большей части истории люди раскуривали табак через трубки, сигары или жевали его. Никто не вдыхал дым от табака, потому как этот процесс был крайне неприятным.

Все дело в том, что дым от табака, который был высушен на открытом воздухе, обладает щелочной реакцией. Именно поэтому он сильно дерет горло при вдыхании. Раньше люди никогда не вдыхали табачный дым, а просто удерживали его во рту. В то время рак легких был большой редкостью, так что врач мог столкнуться с таким диагнозом всего раз или два за всю карьеру, пишет Фокус.

Но все изменил сахар. Табак, высушенный с применением тепла, сохраняет природные сахара — до одной пятой от своего веса. При сгорании сахар образует кислотный дым: мягкий, сладковатый, он легко проходит в дыхательные пути, не вызывая кашля.

В 1913 году компания Reynolds выпустила сигареты Camel. В них жесткий, насыщенный никотином табачный лист вымачивали в сахарном сиропе, пока он не становился “послушным”. Конкуренты тут же переняли этот метод. К 1929 году американские производители сигарет использовали уже 22 600 тонн сахара в год.

В 1950 году правительственный эксперт по химии табака написал в своем отчете, что без сахара американских сигарет просто не существовало бы.

В Соединенных Штатах число случаев заболевания раком легких выросло с нескольких сотен в год (во времена появления Camel) до более чем 150 000 смертей.

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