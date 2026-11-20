Первые в истории сигареты было невозможно курить: все изменил сахарный сироп
На протяжении большей части истории люди раскуривали табак через трубки, сигары или жевали его. Никто не вдыхал дым от табака, потому как этот процесс был крайне неприятным.
Все дело в том, что дым от табака, который был высушен на открытом воздухе, обладает щелочной реакцией. Именно поэтому он сильно дерет горло при вдыхании. Раньше люди никогда не вдыхали табачный дым, а просто удерживали его во рту. В то время рак легких был большой редкостью, так что врач мог столкнуться с таким диагнозом всего раз или два за всю карьеру, пишет Фокус.
Но все изменил сахар. Табак, высушенный с применением тепла, сохраняет природные сахара — до одной пятой от своего веса. При сгорании сахар образует кислотный дым: мягкий, сладковатый, он легко проходит в дыхательные пути, не вызывая кашля.
В 1913 году компания Reynolds выпустила сигареты Camel. В них жесткий, насыщенный никотином табачный лист вымачивали в сахарном сиропе, пока он не становился “послушным”. Конкуренты тут же переняли этот метод. К 1929 году американские производители сигарет использовали уже 22 600 тонн сахара в год.
В 1950 году правительственный эксперт по химии табака написал в своем отчете, что без сахара американских сигарет просто не существовало бы.
В Соединенных Штатах число случаев заболевания раком легких выросло с нескольких сотен в год (во времена появления Camel) до более чем 150 000 смертей.
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