У листопаді 1969 року, в рамках сейсмічного експерименту, фахівці NASA навмисно направили злітну ступінь місячного модуля "Аполлон-12" на поверхню Місяця.

Вчені чекали короткого, локального удару — подібного до того, що відбувається при падінні важких предметів на Землю, пише Фокус.

Проте зіткнення викликало сейсмічну хвилю, яка продовжувала поширюватися безперервно майже цілу годину.

Місяць не просто поглинув потужний удар. Оскільки супутник неймовірно сухий і здебільшого монолітний — в ньому немає ні вологи, ні активних тектонічних плит, які швидко гасять вібрації на нашій планеті, — все небесне тіло завібрувало, як величезний дзвін.

Під час місії "Аполлон-13" інженери направили на поверхню Місяця ще важчий об'єкт — ступінь ракети-носія "Сатурн-5". Цього разу коливання тривали понад три години, а сейсмічні хвилі проникли на глибину до 40 кілометрів.

Це явище спростувало геологічні моделі, що існували раніше, і довело, що тверда, монолітна кора Місяця передає кінетичну енергію з разючою ефективністю.

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