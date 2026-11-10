Як виглядав Місяць у 1840 році: перший знімок супутника Землі (фото)

Найстаріша з фотографій Місяця, що збереглися, була зроблена 23 березня 1840 року. Її автором став Джон Вільям Дрейпер.

Зйомка супутника Землі велася з обсерваторії, розташованої на даху Нью-Йоркського університету. Для цього використовувався 13-сантиметровий дзеркальний телескоп, а як світлочутливий матеріал — дагеротип (металева пластина, вкрита шаром іодиду срібла), пише Фокус.

Варто зазначити, що ще більш ранню спробу сфотографувати Місяць було здійснено в січні 1839 року Луї Дагерром — одним із винахідників фотографії. Однак цей унікальний знімок не зберігся: він загинув під час пожежі.

Знімок місяця, зроблений Джоном Дрейпером Фото: Wikimedia Commons

Дрейпер прагнув удосконалити метод Дагера: він підвищив чутливість фотопластинок та скоротив час експозиції. Завдяки цьому вдалося розглянути кратери, гори та долини на поверхні Місяця — деталі, які раніше неможливо було сфотографувати. Зображення, вкрите плямами і сильно пошкоджене, сьогодні може не справляти особливого враження, проте сучасник Дрейпера охарактеризував його як "перший випадок, коли вдалося отримати щось схоже на чітке зображення поверхні Місяця".

Це досягнення послужило потужним стимулом: з розвитком технологій незабаром з'явилося безліч досконаліших знімків. У 1851 році фотограф Джон Уіппл разом з астрономами — батьком і сином Вільямом і Джорджем Бондами — удосконалили метод Дрейпера і отримали дагеротип Місяця за допомогою великого телескопа рефракторного в Гарвардській обсерваторії. Роком раніше сам Дрейпер у співпраці зі старшим Бондом вже створив зображення зірки Вега.

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