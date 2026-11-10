Как выглядела Луна в 1840 году: первый снимок спутника Земли (фото)

Самая старая из сохранившихся фотографий Луны была сделана 23 марта 1840 года. Ее автором стал Джон Уильям Дрейпер.

Съемка спутника Земли велась из обсерватории, которая была расположена на крыше Нью-Йоркского университета. Для этого использовался 13-сантиметровый зеркальный телескоп, а в качестве светочувствительного материала — дагерротип (металлическая пластина, покрытая слоем иодида серебра), пишет Фокус.

Стоит отметить, что еще более ранняя попытка сфотографировать Луну была предпринята в январе 1839 года Луи Дагерром — одним из изобретателей фотографии. Однако этот уникальный снимок не сохранился: он погиб во время пожара.

Снимок луны, сделанный Джоном Дрейпером Фото: Wikimedia Commons

Дрейпер стремился усовершенствовать метод Дагера: он повысил чувствительность фотопластинок и сократил время экспозиции. Благодаря этому удалось разглядеть кратеры, горы и долины на поверхности Луны — детали, которые прежде невозможно было запечатлеть. Изображение, покрытое пятнами и сильно поврежденное, сегодня может не производить особого впечатления, однако современник Дрейпера охарактеризовал его как “первый случай, когда удалось получить нечто похожее на отчетливое изображение поверхности Луны”.

Это достижение послужило мощным стимулом: по мере развития технологий вскоре появилось множество более совершенных снимков. В 1851 году фотограф Джон Уиппл вместе с астрономами — отцом и сыном Уильямом и Джорджем Бондами — усовершенствовали метод Дрейпера и получили дагерротип Луны с помощью большого рефракторного телескопа в Гарвардской обсерватории. Годом ранее сам Дрейпер в сотрудничестве со старшим Бондом уже создал изображение звезды Вега.

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