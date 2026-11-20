В ноябре 1969 года, в рамках сейсмического эксперимента, специалисты NASA намеренно направили взлетную ступень лунного модуля «Аполлон-12» на поверхность Луны.

Ученые ожидали короткого, локального удара — подобного тому, что происходит при падении тяжелых предметов на Землю, пишет Фокус.

Однако столкновение вызвало сейсмическую волну, которая продолжала распространяться непрерывно почти целый час.

Луна не просто поглотила мощный удар. Поскольку она невероятно сухая и по большей части монолитная — в ней нет ни влаги, ни активных тектонических плит, которые быстро гасят вибрации на нашей планете, — все небесное тело завибрировало, как гигантский колокол.

Во время миссии “Аполлон-13” инженеры направили на поверхность Луны еще более тяжелый объект — ступень ракеты-носителя “Сатурн-5”. На этот раз колебания продолжались более трех часов, а сейсмические волны проникли на глубину до 40 километров.

Это явление опровергло существовавшие ранее геологические модели и доказало, что твердая, монолитная кора Луны передает кинетическую энергию с поразительной эффективностью.

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