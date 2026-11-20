Археологи виявили бронзове кільце для шиї віком майже 4 000 років на висоті понад 2 600 метрів у Швейцарських Альпах. Ця незвичайна знахідка, ймовірно, була навмисно залишена доісторичним мандрівником як релігійна жертва під час небезпечного переходу через гори.

Артефакт знайшли на перевалі Летшен, який з'єднує регіони Бернський Оберланд і Вале у Швейцарії. Хоча раніше археологи вже виявляли в цій місцевості зброю та інші предмети бронзової доби, досі там ніколи не знаходили доісторичних прикрас, пише Arkeonews.

Співробітники Археологічної служби кантону Берн виявили цей предмет під час планової розвідки в середині жовтня 2026 року. Про знахідку установа повідомила 18 листопада.

Бронзове кільце має діаметр приблизно 13 сантиметрів і два кінці у формі петель. Попри те, що предмет провів тисячі років у суворих гірських умовах, він зберігся у хорошому стані.

Виходячи з форми та характеристик, археологи датують прикрасу ранньою бронзовою добою — періодом між 2000 і 1700 роками до н. е. Перед вилученням фахівці ретельно задокументували його точне місцезнаходження. Потім кільце доставили до лабораторії у Берні для консервації.

Виходячи з форми та характеристик, археологи датують прикрасу ранньою бронзовою добою Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Місце знахідки також робить відкриття особливо цікавим. Кільце знайшли далеко від районів, де раніше виявляли артефакти бронзової доби. Це перший бронзовий предмет і перша доісторична прикраса, виявлена на перевалі Летшен.

Подібні шийні кільця знаходили в чоловічих та жіночих похованнях у Гватті, Айнігені та Хільтерфінгені в регіоні Берна. Ці зразки допомагають дослідникам зрозуміти, як нещодавно виявлений предмет вписується в матеріальну культуру ранньої бронзової доби. Однак вони не можуть встановити, хто саме його носив спочатку.

Однією з можливих версій є те, що доісторичний мандрівник навмисно залишив прикрасу на гірському перевалі. Археологи припускають, що це могла бути жертва божеству. Мандрівники могли залишати такі предмети, щоб попросити захисту перед складним переходом або висловити вдячність після того, як дісталися до іншого боку.

Перевал Летшен був відомим маршрутом уже тисячі років тому. Упродовж понад чотирьох тисячоліть люди користувалися ним для пересування між долинами Кандер і Летшен. Вони перевозили товари, переганяли худобу та, ймовірно, полювали в навколишніх горах.

Інші археологічні знахідки свідчать про ці давні подорожі. Дослідники виявили луки з в'язу та тису, уламки стріл, шматки шкіри та невелику дерев'яну посудину, в якій досі збереглося грубо помелене борошно.

Археологи регулярно оглядають відомі місця та документують щойно оголені предмети Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Ці предмети походять із попередніх розкопок і не входять до складу нещодавно виявленої колекції. Проте вони свідчать про те, що люди регулярно перетинали цей складний альпійський ландшафт задовго до того, як долини з'єднали сучасні дороги.

Цей маршрут залишався важливим і в наступні століття. Римські монети та середньовічне спорядження, знайдені в цьому районі, свідчать про те, що мандрівники продовжували користуватися гірським переходом у різні історичні періоди.

Лід відіграв важливу роль у збереженні археологічних свідчень на перевалі Летшен. Заморожені умови захистили крихкі матеріали, такі як дерево та шкіра, які зазвичай розкладаються протягом тисячоліть.

Однак підвищення температури призводить до зменшення льодового покриву в Альпах. У міру того, як раніше заморожені ділянки оголюються, археологи знаходять предмети, що залишалися прихованими упродовж століть або навіть тисячоліть.

Це також створює серйозну проблему збереження. Опинившись під впливом повітря, сонячного світла та мінливих погодних умов, органічні матеріали можуть швидко руйнуватися. Тому археологи регулярно оглядають відомі місця та документують щойно оголені предмети, перш ніж вони зазнають пошкоджень.

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