Археологи обнаружили бронзовое кольцо для шеи возрастом почти 4 000 лет на высоте более 2 600 метров в Швейцарских Альпах. Эта необычная находка, вероятно, была намеренно оставлена доисторическим путешественником в качестве религиозного подношения во время опасного перехода через горы.

Артефакт был найден на перевале Летшен, соединяющем регионы Бернский Оберланд и Вале в Швейцарии. Хотя ранее археологи уже обнаруживали в этой местности оружие и другие предметы бронзового века, до сих пор там никогда не находили доисторических украшений, пишет Arkeonews.

Сотрудники Археологической службы кантона Берн обнаружили этот предмет в ходе плановой разведки в середине октября 2026 года. Об этой находке ведомство сообщило 18 ноября.

Бронзовое кольцо имеет диаметр примерно 13 сантиметров и два конца в форме петель. Несмотря на то, что предмет пробыл тысячи лет в суровых горных условиях, он сохранился в хорошем состоянии.

Исходя из формы и характеристик, археологи датируют украшение ранней бронзовой эпохой — периодом между 2000 и 1700 годами до н. э. Перед извлечением специалисты тщательно задокументировали его точное местонахождение. Затем кольцо доставили в лабораторию в Берне для консервации.

Исходя из формы и характеристик, археологи относят это украшение к раннему бронзовому веку Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Место находки также делает это открытие особенно интересным. Кольцо нашли вдали от районов, где ранее обнаруживали артефакты бронзового века. Это первый бронзовый предмет и первое доисторическое украшение, обнаруженное на перевале Летшен.

Подобные шейные кольца находили в мужских и женских захоронениях в Гватте, Айнигене и Хильтерфингене в регионе Берна. Эти образцы помогают исследователям понять, как недавно обнаруженный предмет вписывается в материальную культуру раннего бронзового века. Однако они не могут установить, кто именно носил его изначально.

Одна из возможных версий заключается в том, что доисторический путешественник намеренно оставил украшение на горном перевале. Археологи предполагают, что это могло быть жертвоприношение божеству. Путешественники могли оставлять такие предметы, чтобы попросить защиты перед сложным переходом или выразить благодарность после того, как добрались до другой стороны.

Перевал Летшен был известным маршрутом уже тысячи лет назад. На протяжении более четырёх тысячелетий люди пользовались им для передвижения между долинами Кандер и Летшен. Они перевозили товары, перегоняли скот и, вероятно, охотились в окрестных горах.

Другие археологические находки свидетельствуют об этих древних путешествиях. Исследователи обнаружили луки из вяза и тиса, обломки стрел, куски кожи и небольшой деревянный сосуд, в котором до сих пор сохранилась грубо смолотая мука.

Археологи регулярно осматривают известные места и фиксируют только что обнаженные предметы Фото: Archaeological Service of the Canton of Bern

Эти предметы были найдены в ходе предыдущих раскопок и не входят в состав недавно обнаруженной коллекции. Однако они свидетельствуют о том, что люди регулярно пересекали этот сложный альпийский ландшафт задолго до того, как долины соединили современные дороги.

Этот маршрут оставался важным и в последующие века. Римские монеты и средневековое снаряжение, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что путешественники продолжали пользоваться горным перевалом в разные исторические периоды.

Лед сыграл важную роль в сохранении археологических находок на перевале Летшен. Замороженные условия защитили хрупкие материалы, такие как дерево и кожа, которые обычно разлагаются в течение тысячелетий.

Однако повышение температуры приводит к сокращению ледового покрова в Альпах. По мере того как ранее замерзшие участки обнажаются, археологи находят предметы, которые оставались скрытыми на протяжении веков или даже тысячелетий.

Это также создает серьезную проблему сохранности. Под воздействием воздуха, солнечного света и изменчивых погодных условий органические материалы могут быстро разрушаться. Поэтому археологи регулярно осматривают известные места и документируют только что обнаженные предметы, прежде чем они подвергнутся повреждениям.

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