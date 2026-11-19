Шовкову туфельку XVIII століття, яку також називають "туфелькою у стилі Сен-Юберті", часто пов’язують із королевою Франції Марією-Антуанеттою. Згідно з легендою, саме цю туфельку загубила королева, коли її вели на ешафот 16 жовтня 1793 року.

Згідно з популярною історичною легендою, піднімаючись на ешафот, Марія-Антуанетта випадково наступила на ногу ката Шарлю-Анрі Сансону й загубила туфельку. Збережений екземпляр являє собою витончену дамську туфельку кінця XVIII століття (приблизно 36-го розміру за сучасною шкалою) із загостреним носком, невисоким вигнутим каблуком та декоративною обробкою з плісированої стрічки або оборки, пише Фокус.

Один із відомих зразків такого взуття зберігається у колекції Музею образотворчих мистецтв у Кані (Франція). Крім того, з часом на престижних аукціонах з’являлися й інші історичні реліквії, які, ймовірно, належали королеві.

Марії-Антуанетті, колишній королеві Франції, було 37 років. Після того як Французька революція поклала кінець монархії, вона постала перед судом і була визнана винною у державній зраді. Її чоловік, король Людовик XVI, був страчений дев’ять місяців тому.

Того ранку їй коротко обстригли волосся, зв’язали руки за спиною і повезли вулицями Парижа у відкритому візку під глузування натовпу.

На площі Революції (нині площа Згоди) вона піднялася на ешафот. Згідно з легендою, піднімаючись нагору, вона загубила туфельку, яку підібрав хтось із натовпу.

До наших днів збереглося кілька пар туфель, які приписують Марії-Антуанетті; вони високо цінуються колекціонерами. У 2020 році одну з її шовкових туфель було продано на аукціоні у Франції за понад 50 000 доларів.

Останніми словами королеви, як стверджують, було вибачення. Наступивши на ногу кату під час підйому на ешафот, вона сказала: "Прошу вибачення, пане. Я зробила це ненавмисно".

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