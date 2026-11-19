Шелковую туфельку XVIII века, которую также называют “туфелькой в стиле Сен-Юберти”, часто связывают с королевой Франции Марией-Антуанеттой. Согласно легенде, именно эту туфельку потеряла королева, когда ее вели на эшафот 16 октября 1793 года.

Популярная историческая легенда гласит, что, поднимаясь на эшафот, Мария-Антуанетта случайно наступила на ногу палачу Шарлю-Анри Сансону и потеряла туфельку. Сохранившийся экземпляр представляет собой изящную дамскую туфельку конца XVIII века (примерно 36-го размера по современной шкале) с заостренным мыском, невысоким изогнутым каблуком и декоративной отделкой из плиссированной ленты или оборки, пишет Фокус.

Один из известных образцов такой обуви хранится в коллекции Музея изящных искусств в Кане (Франция). Кроме того, со временем на престижных аукционах появлялись и другие исторические реликвии, предположительно принадлежавшие королеве.

Марии-Антуанетте, бывшей королеве Франции, было 37 лет. После того как Французская революция положила конец монархии, она предстала перед судом и была признана виновной в государственной измене. Ее муж, король Людовик XVI, был казнен девятью месяцами ранее.

В то утро ей коротко остригли волосы, связали руки за спиной и повезли по улицам Парижа в открытой повозке под насмешки толпы.

На площади Революции (ныне площадь Согласия) она поднялась на эшафот. Согласно легенде, по пути наверх она потеряла туфельку, которую подобрал кто-то из толпы.

До наших дней дошло несколько туфель, которые приписывают Марии-Антуанетте, они высоко ценятся коллекционерами. В 2020 году одна из ее шелковых туфель была продана на аукционе во Франции более чем за 50 000 долларов.

Последними словами королевы, как утверждают, было извинение. Наступив на ногу палачу во время подъема на эшафот, она произнесла: “Прошу прощения, сударь. Я сделала это не нарочно”.

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