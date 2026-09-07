Не повезло родиться принцем: королева Виктория издевалась над сыном, называя его "уродливым"

Королева Великобритании Виктория, которая правила с 1837 по 1901 год, откровенно недолюбливала своего восьмого ребенка, принца Леопольда.

Даже на картинах, которые заказывала королева Виктория, ее дети чаще всего изображались маленькими ангелочками, но не принц Леопольд. Восьмой ребенок королевы выглядит на картинах гротескным, пишет Фокус.

В своем дневнике Виктория описывает сына как “самого уродливого и неприятного из всей семьи”.

“Он ужасно ходит, его манеры отвратительны, как и его речь, которая просто ужасна”, - написала королева.

Однако, по мере того как Леопольд становился старше, мнение Виктории о нем начало меняться, особенно после того, как в возрасте пяти лет у него диагностировали гемофилию — заболевание, приводящее к образованию тромбов.

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“С тех пор, как мы здесь (в Осборне), маленький Леопольд теперь приходит ко мне в комнату, на завтрак и обед, и он очень хороший, очень забавный и умный. Он прекрасный, пухлый мальчик, с прекрасным цветом лица, фигурой и конечностями, чем-то похожий на Аффи, только выше ростом”, — королева Виктория написала 8 мая 1857 года.

Из-за своего диагноза принц жил относительно изолированной жизнью. Он был ограничен нефизической деятельностью, и, несмотря на свой талант, большинство людей отказывались играть с ним на пианино из страха причинить ему травму. Хотя он иногда ходил играть со своими братьями и сестрами, он много времени проводил, восстанавливаясь после кровотечений и сильных болей в суставах, вызванных болезнью.

После смерти принца Альберта в 1861 году Виктория потеряла всякий интерес к своим детям. Она наняла Арчибальда Брауна, брата Джона Брауна, чтобы тот заботился о юном принце. Несмотря на болезнь, Арчибальд намеренно бил Леопольда ложками, особенно по голове, выгонял его домашних животных и отказывался помогать ему дойти до туалета, когда тот был слишком болен, чтобы сделать это самостоятельно. Его главной компанией была старшая и близкая сестра, принцесса Луиза, которая часто навещала его.

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