Не пощастило народитися принцом: королева Вікторія знущалася над сином, називаючи його "потворним"

Королева Великої Британії Вікторія, яка правила з 1837 по 1901 рік, відверто не любила свого восьмого сина, принца Леопольда.

Навіть на картинах, які замовляла королева Вікторія, її діти найчастіше зображувалися маленькими янголятами, але не принц Леопольд. Восьма дитина королеви виглядає на картинах гротескно, пише "Фокус".

У своєму щоденнику Вікторія описує сина як "найпотворнішого й найнеприємнішого з усієї родини".

"Він жахливо ходить, його манери огидні, як і його мова, яка просто жахлива", — написала королева.

Однак, у міру того як Леопольд дорослішав, думка Вікторії про нього почала змінюватися, особливо після того, як у віці п’яти років у нього діагностували гемофілію — захворювання, що призводить до утворення тромбів.

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"Відтоді, як ми тут (в Осборні), маленький Леопольд тепер заходить до мене в кімнату на сніданок і обід, і він дуже милий, дуже кумедний і розумний. Він — чудовий, пухкий хлопчик, з прекрасним кольором обличчя, статурою та кінцівками, чимось схожий на Аффі, тільки вищий на зріст", — написала королева Вікторія 8 травня 1857 року.

Через свій діагноз принц вів відносно ізольоване життя. Він був обмежений у фізичній активності, і, попри свій талант, більшість людей відмовлялися грати з ним на фортепіано, побоюючись завдати йому травму. Хоча він іноді ходив грати зі своїми братами та сестрами, він багато часу проводив, відновлюючись після кровотеч і сильних болів у суглобах, спричинених хворобою.

Після смерті принца Альберта у 1861 році Вікторія втратила будь-який інтерес до своїх дітей. Вона найняла Арчібальда Брауна, брата Джона Брауна, щоб той опікувався юним принцом. Незважаючи на хворобу, Арчібальд навмисно бив Леопольда ложками, особливо по голові, виганяв його домашніх тварин і відмовлявся допомагати йому дістатися до туалету, коли той був надто хворий, щоб зробити це самостійно. Його головною компанією була старша і близька сестра, принцеса Луїза, яка часто навідувала його.

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