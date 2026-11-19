Протягом приблизно 700 років на південному заході Франції та на півночі Іспанії мешкала група людей, відома як "каготи". Вони розмовляли тією самою мовою, що й їхні сусіди, сповідували ту саму католицьку віру, а зовні нічим не відрізнялися від оточуючих.

У 1880 році дослідник, який присвятив роки вивченню цієї громади, дійшов офіційного висновку: немає "жодних свідчень, які б виділяли каготів як народ, відмінний від місцевого населення". Ні іншої раси, ні іншої релігії, ні іншої мови. Абсолютно нічого, пише Фокус.

Проте до них ставилися як до "недоторканних". Приходячи на месу, вони мали входити через окремі бічні двері — часто навмисно низькі, щоб тим, хто входив, доводилося нахилятися. У них були свої чаші зі свяченою водою, торкатися загальних чаш їм заборонялося. Священики подавали їм причастя довгими дерев’яними ложками, щоб уникнути фізичного контакту. З’являючись у торговому містечку, вони були зобов’язані гриміти спеціальною тріскачкою, попереджаючи оточуючих про своє наближення — подібно до того, як це робили прокажені.

Ці люди носили червоний знак у формі гусячої лапки, щоб ніхто випадково не підійшов до них надто близько. Їм заборонялося торкатися продуктів на ринках, заходити до м’ясних чи хлібних крамниць без попередження, а також одружуватися з людьми, які не належали до їхнього кола. Вони були змушені жити в гетто — так званих "каготеріях" (cagoteries), які зазвичай розташовувалися на заболочених, нездорових берегах річок. Їм дозволялося працювати теслярами, мулярами та виробниками мотузок.

Протягом століть висувалися найрізноманітніші теорії щодо їхнього походження: нащадки маврів, залишки вестготів, спадкоємці єретиків-альбігойців, нащадки прокажених або ж члени конкуруючої середньовічної гільдії ремісників, чиї вороги перетворили свою неприязнь на закон. Жодна з цих версій не підтвердилася.

Згідно з найсучаснішою та найобґрунтованішою теорією, запропонованою у 2007 році британським істориком Гремом Роббом, вони були лише гільдією вправних середньовічних ремісників. Їхні комерційні конкуренти успішно зганьбили їхню репутацію, і за п’ять століть ця наклепницька інформація настільки вкоренилася, що ніхто вже не міг ані пояснити її походження, ані виправити наслідки.

Французька революція 1789 року скасувала правові відмінності, що існували на той час. Каго проникли до місцевих архівів і знищили всі документи, в яких згадувалася їхня назва, тим самим стерши документальні свідчення власних переслідувань. Вони асимілювалися й розчинилися в суспільстві. У Піренеях досі збереглося понад 60 церков з окремими входами для каго — сьогодні мало хто знає, навіщо вони були потрібні.

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