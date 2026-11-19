На протяжении примерно 700 лет на юго-западе Франции и севере Испании жила группа людей, известных как “каготы”. Они говорили на том же языке, что и их соседи, исповедовали ту же католическую веру, а внешне ничем не отличались от окружающих.

В 1880 году исследователь, потративший годы на изучение этой общины, пришел к официальному выводу: нет “никаких свидетельств, которые выделяли бы каготов как народ, отличный от местного населения”. Ни другой расы, ни другой религии, ни другого языка. Ровным счетом ничего, пишет Фокус.

Тем не менее, к ним относились как к “неприкасаемым”. Приходя на мессу, они должны были входить через отдельную боковую дверь — зачастую намеренно низкую, чтобы входящим приходилось склоняться. У них были свои чаши со святой водой, прикасаться к общим чашам им запрещалось. Священники подавали им причастие на длинных деревянных ложках, чтобы избежать физического контакта. Появляясь в торговом городке, они были обязаны греметь специальной трещоткой, предупреждая окружающих о своем приближении — подобно тому, как это делали прокаженные.

Эти люди носили красный знак в форме гусиной лапки, чтобы никто случайно не подошел к ним слишком близко. Им запрещалось трогать продукты на рынках, заходить в мясные или хлебные лавки без предупреждения, а также вступать в браки с людьми не из их среды. Они были вынуждены жить в гетто — так называемых “каготериях” (cagoteries), которые обычно располагались на заболоченных, нездоровых берегах рек. Им разрешалось работать плотниками, каменщиками и изготовителями веревок.

На протяжении столетий выдвигались самые разные теории об их происхождении: потомки мавров, остатки вестготов, наследники еретиков-альбигойцев, потомки прокаженных или же члены конкурирующей средневековой гильдии ремесленников, чьи враги превратили свою неприязнь в закон. Ни одна из этих версий не подтвердилась.

Согласно наиболее современной и обоснованной теории, предложенной в 2007 году британским историком Грэмом Роббом, они были всего лишь гильдией искусных средневековых ремесленников. Их коммерческие конкуренты успешно очернили их репутацию, и за пять столетий эта клевета настолько укоренилась, что никто уже не мог ни объяснить её происхождение, ни исправить последствия.

Французская революция 1789 года упразднила существовавшие на тот момент правовые различия. Каго проникли в местные архивы и уничтожили все документы, в которых упоминалось их название, тем самым стерев документальные свидетельства собственных преследований. Они ассимилировались и растворились в обществе. В Пиренеях до сих пор сохранилось более 60 церквей с отдельными входами для каго – сегодня мало кто знает, зачем они были нужны.

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