Наприкінці XVIII століття Тімоті Декстер із Массачусетсу був малограмотним, бідним шевцем, який заробляв на життя дубленням шкіри. У 40 років він одружився з заможною вдовою й одразу переїхав до престижного району, де мешкали багатії.

Бостонські купці зі "старих грошей" — люди, що народилися в знатних родинах і здобули блискучу освіту, — зневажливо ставилися до цього вульгарного, неосвіченого вискочки. Вони цілими днями плели інтриги, намагаючись дати йому якусь шкідливу пораду, сподіваючись, що він розтратить статки своєї дружини й повернеться назад у нетрі, пише Фокус.

Кілька зловмисних багатіїв вирішили обдурити Декстера: вони переконали його, що на островах Вест-Індії в Карибському морі спостерігається гостра нестача мідних грілок для ліжка — довгих металевих черпаків, які взимку клали під ковдру, щоб зігріти ліжко. Вони порадили йому закупити побільше таких грілок і відправити їх туди, обіцяючи, що він казково розбагатіє.

Декстер, який ніколи не виїжджав далеко за межі рідних місць, не мав ані найменшого уявлення, що Кариби — це тропічні острови, де літо панує цілий рік. Як справжній дурень, він скупив усі 42 000 нікому не потрібних мідних грілок, що були в Новій Англії, і зафрахтував велике вітрильне судно, щоб урочисто доправити їх на тропічні острови.

Бостонські купці, сидячи в тавернах, сміялися до сліз, уявляючи, як Декстер втратить усі свої вкладення. Однак, коли капітан прибув на Кариби й побачив, що місцеві мешканці зовсім не користуються щільними ковдрами, його осяяло: він зняв кришки з мідних грілок і продав їх на цукрові заводи, якими були усіяні острови.

Виявилося, що ці великі мідні ємності з довгими ручками ідеально підходять для того, щоб зачерпувати гарячий сироп із киплячих чанів. Власники заводів миттєво розкупили всі 42 000 штук за високою ціною, завдяки чому Декстер майже подвоїв свій капітал. Багаті купці, однак, не заспокоїлися й підмовили його відправити партію вугілля до Ньюкасла — найбільшого центру вуглевидобутку у Великій Британії. Але саме в той момент, коли судно з вугіллям увійшло в британський порт, місцеві шахтарі розпочали масштабний страйк, через що все місто залишилося без палива. У підсумку весь вантаж було продано за астрономічною ціною.

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