В конце XVIII века Тимоти Декстер из Массачусетса был малограмотным, бедным сапожником, который зарабатывал на жизнь дублением кожи. В 40 лет он женился на состоятельной вдове и в одночасье переехал в престижный район, где жили богачи.

Бостонские купцы из «старых денег» — люди, родившиеся в именитых семьях и получившие блестящее образование, — свысока смотрели на этого вульгарного, необразованного выскочку. Они целыми днями строили козни, стараясь дать ему какой-нибудь вредный совет, в надежде, что он растратит состояние своей жены и вернется обратно в трущобы, пишет Фокус.

Несколько злонамеренных богачей решили обвести Декстера вокруг пальца: они убедили его, что на островах Вест-Индии в Карибском море наблюдается острая нехватка медных грелок для постели — длинных металлических черпаков, которые зимой клали под одеяло, чтобы согреть постель. Они посоветовали ему закупить побольше таких грелок и отправить их туда, обещая, что он сказочно разбогатеет.

Декстер, который никогда не выезжал далеко за пределы родных мест, понятия не имел, что Карибы — это тропические острова, где лето царит круглый год. Как последний простофиля, он скупил все 42 000 никому не нужных медных грелок, имевшихся в Новой Англии, и зафрахтовал большое парусное судно, чтобы торжественно доставить их на тропические острова.

Бостонские купцы, сидя в тавернах, до колик смеялись, предвкушая, как Декстер потеряет все свои вложения. Однако, когда капитан прибыл на Карибы и увидел, что местные жители вовсе не пользуются плотными одеялами, его осенило: он снял крышки с медных грелок и продал их на сахарные заводы, которыми были усеяны острова.

Оказалось, что эти большие медные емкости с длинными ручками идеально подходят для того, чтобы зачерпывать горячий сироп из кипящих чанов. Владельцы заводов моментально раскупили все 42 000 штук по высокой цене, благодаря чему Декстер почти удвоил свой капитал. Богатые купцы, однако, не успокоились и подговорили его отправить партию угля в Ньюкасл — крупнейший центр угледобычи в Великобритании. Но как раз в тот момент, когда судно с углем вошло в британский порт, местные шахтеры начали масштабную забастовку, из-за чего весь город остался без топлива. В итоге весь груз был продан по астрономической цене.

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