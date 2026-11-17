Протягом 130 років еталон кожного кілограма на планеті залежав від одного предмета, який зберігається неподалік від Парижа. Але з часом його маса перестала точно збігатися з масою його копій.

Йдеться про невеликий циліндр розміром з м’яч для гольфу, який називається "Велике К". Його виготовили з платини та іридію — металів, що не піддаються корозії. У 1879 році цей еталон було створено в лондонській майстерні, пише Фокус.

У 1889 році вчені з усього світу проголосили його офіційним еталоном кілограма. За визначенням, кілограм важить саме стільки, скільки важить цей об’єкт. Він зберігається в місті Севр, у Міжнародному бюро мір і ваг.

Він зберігається у сейфі, у підвальному приміщенні, під трьома скляними ковпаками. Щоб відкрити сейф, потрібні три ключі, які знаходяться у трьох різних людей.

Його дістають лише зрідка — для порівняння з копіями. І з часом розбіжність ставала дедалі помітнішою: за століття вона становила близько 50 мільйонних часток грама.

Ніхто достеменно не знає, чи стали копії важчими, чи, може, сам "Великий К" — легшим.

16 листопада 2018 року у Версалі представники десятків країн одноголосно проголосували за те, щоб вивести його з експлуатації.

З 20 травня 2019 року кілограм більше не прив’язаний до жодного фізичного об’єкта. Тепер його визначають через фундаментальну фізичну константу — постійну Планка.

"Велика К" як і раніше зберігається у своєму сейфі. Протягом 130 років вона слугувала еталоном ваги для всього світу.

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