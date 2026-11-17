На протяжении 130 лет эталон каждого килограмма на планете зависел от одного предмета, который спрятан недалеко от Парижа. Но со временем его масса перестала в точности совпадать с массой его копий.

Речь идёт о небольшом цилиндре размером с мяч для гольфа, который называется “Большой К”. Его изготовили из платины и иридия – металлов, которые не подвержены коррозии. В 1879 году этот эталон был создан в лондонской мастерской, пишет Фокус.

В 1889 году ученые со всего мира провозгласили его официальным эталоном килограмма. По определению, килограмм весит ровно столько, сколько весит этот объект. Он хранится в городе Севр, в Международном бюро мер и весов.

Он покоится в сейфе, в подвальном помещении, под тремя стеклянными колпаками. Чтобы открыть сейф, нужны три ключа, которые находятся у трех разных людей.

Его достают лишь изредка — для сверки с копиями. И со временем расхождение становилось все заметнее: за столетие оно составило около 50 миллионных долей грамма.

Никто доподлинно не знает, стали ли копии тяжелее или же сам “Большой К” — легче.

16 ноября 2018 года в Версале представители десятков стран единогласно проголосовали за то, чтобы вывести его из эксплуатации.

С 20 мая 2019 года килограмм больше не привязан к какому-либо физическому объекту. Теперь он определяется через фундаментальную физическую константу — постоянную Планка.

“Большой К” по-прежнему находится в своем сейфе. 130 лет он служил мерилом веса для всего мира.

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