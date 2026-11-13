"Кросівки" винайшли під час Другої світової війни: вони призначалися для секретних агентів

Гумові накладки на взуття, що імітують сліди ніг, які зазвичай називають "кросівками", були створені під час Другої світової війни британським Управлінням спеціальних операцій.

Таке незвичайне взуття використовували в Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні. Варто підкреслити, що назва "sneakers" походить від англійського дієслова to sneak (крастися, підкрадатися, йти тихо). Таку назву винахід отримав завдяки гумовій підошві, яка дозволяла ходити безшумно, на відміну від взуття на підборах. Пізніше цю назву почали перекладати як кросівки або снікери, пише Фокус.

Отже, перші "кросівки" були гумовими накладками на взуття, які імітували босі ноги. Їх одягали поверх військових черевиків, коли висаджувалися на берег із підводних човнів або катерів.

Стандартні армійські черевики залишали на піску чіткі сліди підборів, які негайно сповіщали японські патрулі про присутність іноземних військових. Фальшиві сліди босих ніг мали імітувати прогулянку місцевого жителя вздовж узбережжя.

Під час Другої світової війни британські та союзні спецпідрозділи виконували секретні місії в тилу японців у таких місцях, як Малайя, Бірма та острови Тихого океану.

Агенти часто висаджувалися на берег вночі з підводних човнів або невеликих катерів. Найбільшим ризиком були сліди від взуття на піску, які могли попередити ворожі патрулі про те, що хтось висадився.

Щоб уникнути цього, ці гумові накладки були відлиті так, щоб виглядати як босі людські ноги. Їх прикріпили до черевиків агента, тому залишені сліди виглядали як сліди місцевих жителів, що йшли вздовж берега.

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