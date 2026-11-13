"Кроссовки" придумали во время Второй мировой: они предназначались для секретных агентов

Резиновые накладки на обувь, имитирующие следы ног, обычно называемые “кроссовками”, создали во время Второй мировой войны британским Управлением специальных операций.

Такую необычную обувь использовали в Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Стоит подчеркнуть, что название “sneakers” происходит от английского глагола to sneak (красться, подкрадываться, тихо идти). Такое название изобретение получило благодаря резиновой подошве, которая позволяла ходить бесшумно, в сравнении с обувью на каблуке. Позже это название начали переводить как кроссовки или сникеры, пишет Фокус.

Таким образом, первые “кроссовки” были резиновыми накладками на обувь, которые имитировали босые ноги. Их надевали поверх военных ботинок, когда высаживались на берег с подводных лодок или катеров.

Стандартные армейские ботинки оставляли на песке отчетливые следы каблуков, которые немедленно предупреждали японские патрули о присутствии иностранных военных. Фальшивые босые следы должны были имитировать прогулку местного жителя вдоль побережья.

Во время Второй мировой войны британские и союзные спецподразделения выполняли секретные миссии в тылу японцев в таких местах, как Малайя, Бирма и острова Тихого океана.

Агенты часто высаживались на берег ночью с подводных лодок или небольших катеров. Самым большим риском были следы ботинок на песке, которые могли предупредить вражеские патрули о том, что кто-то высадился.

Чтобы избежать этого, эти резиновые накладки были отлиты так, чтобы выглядеть как босые человеческие ноги. Они были прикреплены к ботинкам агента, поэтому оставленные следы выглядели как следы местных жителей, идущих вдоль берега.

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