Романтичні вулички Парижа були частиною військової стратегії: придушення революцій

Вулиці Парижа, які в популярній культурі романтизуються, створювалися зовсім не для закоханих пар. Майже всі паризькі вулиці прямі, і багато з них ведуть до Тріумфальної арки.

У XIX столітті вулиці Парижа зазнали колосальних змін, які запровадив відомий барон Осман. Жорж Ежен Осман був французьким державним діячем, а точніше префектом департаменту Сена (1853–1870), який за дорученням Наполеона III провів грандіозну перебудову Парижа, пише Фокус.

Барон Осман зніс близько 60% середньовічної забудови Парижа з вузькими й темними вуличками. Він переслідував цілком конкретну військову мету: перешкодити повстанцям споруджувати барикади у вузьких провулках та полегшити армії доступ до міста — зокрема для переміщення артилерії.

Сучасна "столиця романтики" спочатку проектувалася як масштабний військовий майданчик для придушення революцій. Прямі вулиці були потрібні ще й для того, щоб у разі повстання у людей, які потрапили під гарматний вогонь, просто не залишилося шляхів для відступу.

Осман навіть не був архітектором — він був державним чиновником. За 17 років за його наказом було знесено близько 20 000 будівель, а тисячі бідних сімей втратили свої домівки.

Заради цього проєкту він не пощадив навіть будинок, у якому народився, і сам гордо називав себе "художником руйнування". Втім, через величезні борги, у які занурилося місто, у 1870 році його відправили у відставку.

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