Романтические улочки Парижа были частью военной стратегии: подавления революций

Романтизированные в популярной культуре улицы Парижа создавались вовсе не для влюбленных парочек. Почти все парижские улицы прямые, и многие из них ведут к Триумфальной арке.

В XIX веке улицы Парижа претерпели колоссальные изменения, которые внес известный барон Осман. Жорж Эжен Осман был французским государственным деятелем, а точнее префектом департамента Сена (1853–1870), который по поручению Наполеона III провел грандиозную перестройку Парижа, пишет Фокус.

Барон Осман снес около 60% средневековой застройки Парижа с узкими и темными улочками. Он преследовал вполне конкретную военную цель: помешать повстанцам возводить баррикады в узких переулках и облегчить армии доступ в город — в том числе для перемещения артиллерии.

Сегодняшняя “столица романтики” изначально проектировалась как масштабная военная площадка для подавления революций. Прямые улицы были нужны еще и для того, чтобы в случае восстания у людей, попавших под пушечный огонь, просто не осталось путей к отступлению.

Осман даже не был архитектором — он был государственным чиновником. За 17 лет по его приказу было снесено около 20 000 зданий, а тысячи бедных семей лишились своих домов.

Ради этого проекта он не пощадил даже дом, в котором родился, и сам себя гордо называл “художником разрушения”. Впрочем, из-за огромных долгов, в которые погрузился город, в 1870 году его отправили в отставку.

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