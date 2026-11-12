Майже 100 років тому з салону приватного літака зник мільярдер: ця таємниця досі не розкрита

Бельгійський фінансист і мільярдер Альфред Левенштейн зник за загадкових обставин 4 липня 1928 року прямо з салону свого приватного літака.

Відомо, що фінансист прямував із лондонського аеропорту Кройдон до Брюсселя на своєму літаку Fokker F.VIIa/3m. На борту, крім нього, перебували пілот, механік, секретар, камердинер і дві стенографістки, пише Фокус.

Літак якраз пролітав над Ла-Маншем на висоті близько 1200 метрів. Левенштейн попрямував до невеликої вбиральні, яка розташовувалася в хвостовій частині літака.

Коли через кілька хвилин він не повернувся, його помічник перевірив приміщення — воно виявилося порожнім, а зовнішні двері літака були відчинені.

Пілот здійснив аварійну посадку на пляжі у Франції. Тіло Левенштейна було знайдено в Ла-Манші приблизно через два тижні.

Слідчі так і не дійшли однозначного висновку. Дехто вважає, що він помилково відкрив не ті двері. Однак подальші випробування показали, що через сильний напір зустрічного повітря відкрити двері під час польоту було вкрай складно — це породило версії про те, що його могли виштовхнути.

Приблизно через два тижні в Ла-Манші, неподалік від французького міста Булонь, було знайдено тіло, яке впізнали як Левенштейна. Розтин показав, що в момент падіння у воду він ще був живий, а отримані ним травми були наслідком сильного удару під час падіння.

Досі ніхто точно не знає, що сталося під час того польоту. Після того, як стало відомо про його зникнення, охоплені панікою інвестори почали розпродавати акції його компаній, що призвело до обвалу їхніх котирувань.

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