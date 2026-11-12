Почти 100 лет назад из салона частного самолета пропал миллиардер: эта тайна до сих пор не раскрыта

Бельгийский финансист и миллиардер Альфред Лёвенштейн исчез при загадочных обстоятельствах 4 июля 1928 года прямиком из салона своего частного самолета.

Известно, что финансист направлялся из лондонского аэропорта Кройдон в Брюссель на своем самолете Fokker F.VIIa/3m. На борту, помимо него, находились пилот, механик, секретарь, камердинер и две стенографистки, пишет Фокус.

Самолет как раз пролетал над Ла-Маншем на высоте около 1200 метров. Лёвенштейн направился в небольшую уборную, которая была расположена в хвосте самолета.

Когда через несколько минут он не вернулся, его помощник проверил помещение — оно оказалось пустым, а внешняя дверь самолета была распахнута.

Пилот совершил экстренную посадку на пляже во Франции. Тело Лёвенштейна было обнаружено в Ла-Манше примерно через две недели.

Следователи так и не пришли к однозначному выводу. Некоторые полагают, что он по ошибке открыл не ту дверь. Однако последующие испытания показали, что из-за сильного напора встречного воздуха открыть дверь во время полета было крайне сложно — это породило версии о том, что его могли вытолкнуть.

Примерно через две недели в Ла-Манше, недалеко от французского города Булонь, было найдено тело, его опознали как Лёвенштейна. Вскрытие показало, что в момент падения в воду он был еще жив, а полученные им травмы были следствием сильного удара при падении.

До сих пор никто точно не знает, что произошло во время того полета. После того как стало известно о его исчезновении, охваченные паникой инвесторы начали распродавать акции его компаний, что привело к обвалу их котировок.

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