Один ядерний вибух у космосі знищить 99 % супутників на орбіті: таке вже було (фото)

Вчені застерігають, що не варто повторювати помилок минулого. Тим більше, що зараз це матиме ще більш катастрофічні наслідки.

На низькій навколоземній орбіті перебуває понад 13 000 супутників, які забезпечують нам зв’язок, навігацію, інтернет та багато іншого. Але вчені попереджають, що один ядерний вибух у космосі може вивести з ладу 99% супутників за короткий проміжок часу. Це не наукова фантастика. Ядерні вибухи в космосі вже траплялися. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише ScienceAlert.

За часів холодної війни США та СРСР провели 18 ядерних вибухів як у верхніх шарах атмосфери Землі, так і в космосі, який починається на висоті 100 км

За часів холодної війни США та СРСР провели 18 ядерних вибухів як у верхніх шарах атмосфери Землі, так і в космосі, який починається на висоті 100 км. У 1962 році американці підірвали в космосі ядерну бомбу потужністю 1,4 мегатонни на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном у рамках проєкту Starfish Prime. Цей вибух був настільки потужним, що вивів з ладу близько третини супутників, які на той час перебували на орбіті. Через рік США та СРСР домовилися припинити всі ядерні випробування в атмосфері та в космосі. Відтоді вони не проводяться.

У 1962 році американці підірвали в космосі ядерну бомбу потужністю 1,4 мегатонни на висоті 400 кілометрів над Тихим океаном у рамках проекту Starfish Prime Фото: карта океанических лесов

Автори дослідження змоделювали, що станеться, якщо ядерний вибух відбудеться на низькій навколоземній орбіті зараз. Моделювання передбачало вибух ядерної боєголовки потужністю в одну мегатонну на висоті 500 кілометрів над південною частиною Атлантичного океану, де спостерігається магнітна аномалія, завдяки якій магнітне поле Землі там досить слабке.

Розрахунки показали, що після вибуху радіоактивні частинки утворили б штучний радіоактивний пояс на низькій навколоземній орбіті, що призвело б до виходу супутників з ладу.

Згідно з моделюванням, з урахуванням 13 300 супутників, що перебувають на низькій навколоземній орбіті станом на січень 2026 року, ядерний вибух призвів би до виходу з ладу 25 % усіх супутників уже через день. Через три дні вийшло б з ладу 78 % супутників, через тиждень — 98 %, а через два тижні — 99,4 %.

Якби вибухнула ядерна боєголовка потужністю 100 кілотонн, то для виведення з ладу 99 % супутників знадобився б рік.

Однак радіація — це не єдина загроза для супутників, зазначають вчені. Як тільки відбудеться ядерний вибух і перші супутники втратять можливість маневрувати в космосі, ризик зіткнень космічних апаратів на орбіті різко зросте.

Протягом кількох років після вибуху численні зіткнення призведуть до появи тисяч уламків космічного сміття. Це, у свою чергу, поставить під загрозу подальше розміщення нових супутників на орбіті.

"Коротко кажучи: все буде погано. Дуже погано. Дуже-дуже погано. Ми маємо зробити все можливе, щоб цього ніколи не сталося", — підсумовують автори дослідження.

Інші новини науки