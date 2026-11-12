Один ядерный взрыв в космосе уничтожит 99% спутников на орбите: такое уже было (фото)

Ученые предупреждают, что не стоит повторять ошибок прошлого. Тем более, что сейчас это будет иметь более катастрофические последствия.

На низкой околоземной орбите находится более 13 000 спутников, которые обеспечивают нам связь, навигацию, интернет и многое другое. Но ученые предупреждают, что один ядерный взрыв в космосе может вывести из строя 99% спутников за короткий период времени. Это не научная фантастика. Ядерные взрывы в космосе уже происходили. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет ScienceAlert.

Во времена холодной войны США и СССР провели 18 ядерных взрывов как в верхних слоях атмосферы Земли, так и в космосе, который начинается на высоте 100 км

Во времена холодной войны США и СССР провели 18 ядерных взрывов как в верхних слоях атмосферы Земли, так и в космосе, который начинается на высоте 100 км. В 1962 году американцы взорвали в космосе ядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 километров над Тихим океаном в рамках проекта Starfish Prime. Этот взрыв был настолько мощным, что вывел из строя около трети имевшихся тогда на орбите спутников. Через год США и СССР договорились прекратить все ядерные испытания в атмосфере и в космосе. С тех пор они не проводятся.

В 1962 году американцы взорвали в космосе ядерную бомбу мощностью 1,4 мегатонны на высоте 400 километров над Тихим океаном в рамках проекта Starfish Prime Фото: Science Alert

Авторы исследования смоделировали, что будет, если ядерный взрыв произойдет на низкой околоземной орбите сейчас. Моделирование включало взрыв ядерной боеголовки мощностью одна мегатонна на высоте 500 километров над южной частью Атлантического океана, где находится магнитная аномалия, благодаря чему магнитное поле Земли там довольно слабое.

Расчеты показали, что после взрыва радиоактивные частицы создали бы искусственный радиоактивный пояс на низкой околоземной орбите, что привело к выходу из строя спутников.

Согласно моделированию, с учетом 13 300 спутников, действующих на низкой околоземной орбите по состоянию на январь 2026 года, ядерный взрыв привел бы к выходу из строя 25% всех спутников уже через день. Через три дня вышло бы из строя 78% спутников, через неделю — 98%, а через две недели — 99,4%.

Если бы взорвалась ядерная боеголовка мощностью 100 килотонн, то для выхода из строя 99% спутников потребовался бы год.

Однако радиация — это не единственная угроза для спутников, говорят ученые. Как только произойдет ядерный взрыв и первые спутники потеряют возможность маневрировать в космосе, то резко возрастет риск столкновений космических аппаратов на орбите.

В течение нескольких лет после взрыва многочисленнее столкновения приведут к появлению тысяч фрагментов космического мусора. Это в свою очередь поставит под угрозу дальнейшее размещение новых спутников на орбите.

"Коротко говоря: все будет плохо. Очень плохо. Очень, очень плохо. Мы должны сделать возможное, чтобы этого никогда не произошло", — резюмируют авторы исследования.

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