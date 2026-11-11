Чоловік знайшов під підлогою вітальні колодязь із Середньовіччя: у ньому ховалися артефакти

Англієць Колін Стір із Плімуту знайшов під підлогою своєї вітальні у вікторіанському будинку криницю глибиною до 10 метрів. Там були зроблені археологічні відкриття.

Протягом багатьох років Стіру не давало спокою дивне поглиблення в підлозі у вітальні. Чоловік вирішив розібратися із цією загадкою під час ремонту будинку. Він виявив викладений каменем колодязь, що відноситься до середньовіччя або XVI століття, пише Фокус.

Але коли він почав копати, дружина попросила його зупинитись – у будинку бігали троє маленьких дітей. Стір закрив яму і на довгі роки залишив цю загадку у спокої.

Вийшовши на пенсію, Стір нарешті вирішив докопатися до істини. За допомогою друга він зняв дошки для підлоги і почав розкопки, виявивши старовинний колодязь, викладений каменем. Глибина колодязя становить близько 10 метрів, а ширина — приблизно 76 см. Під час робіт він також знайшов незвичайний предмет, який спочатку прийняв старовинний меч.

Під час розкопок він разом із добровольцями знайшов шкіряні піхви від середньовічного меча, а також монету 1725 року.

Сам будинок був збудований у 1895 році, проте колодязь виявився на кілька століть старшим. Стір настільки захопився його історією, що продовжив пошуки відомостей про те, хто міг ним користуватися. Він навіть установив освітлення та кришку, щоб гості могли побачити цю незвичайну знахідку. Його дружина Ванесса була не в захваті: вона побоювалася, що через величезну дірку у вітальні будинок буде складно продати. Точний вік колодязя та його первісне призначення залишилися нез'ясованими.

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