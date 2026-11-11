Мужчина нашел под полом гостиной колодец из Средневековья: в нем скрывались артефакты

Англичанин Колин Стир из Плимута нашел под полом своей гостиной в викторианском доме колодец глубиной до 10 метров. В нем были сделаны археологические открытия.

На протяжении многих лет Стиру не давало покоя странное углубление в полу в гостиной. Мужчина решил разобраться с этой загадкой во время ремонта дома. Он обнаружил выложенный камнем колодец, относящийся к средневековью или XVI веку, пишет Фокус.

Но когда он начал копать, жена попросила его остановиться — в доме бегали трое маленьких детей. Стир закрыл яму и на долгие годы оставил эту загадку в покое.

Выйдя на пенсию, Стир наконец решил докопаться до истины. С помощью друга он снял половые доски и начал раскопки, обнаружив старинный колодец, выложенный камнем. Глубина колодца составляет около 10 метров, а ширина — примерно 76 см. Во время работ он также нашел необычный предмет, который поначалу принял за старинный меч.

В ходе раскопок он вместе с добровольцами мужчина нашел кожаные ножны от средневекового меча, а также монету 1725 года.

Сам дом был построен в 1895 году, однако колодец оказался на несколько столетий старше. Стир настолько увлекся его историей, что продолжил поиски сведений о том, кто мог им пользоваться. Он даже установил освещение и крышку, чтобы гости могли увидеть эту необычную находку. Его жена Ванесса была не в восторге: она опасалась, что из-за огромной дыры в гостиной дом будет сложно продать. Точный возраст колодца и его первоначальное назначение остались невыясненными.

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